Ce se întâmplă în creierul copiilor care se joacă mult pe calculator. Semnal de alarmă pentru părinți

Ecranele fac parte din viața de zi cu zi a copiilor, iar jocurile video reprezintă una dintre principalele activități de relaxare în adolescență. Un studiu recent, notează psypost.org, realizat pe un eșantion vast de tineri aduce informații prețioase despre impactul orelor petrecute în mediul virtual asupra dezvoltării lor cerebrale.

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Modificări în structura creierului la vârsta dezvoltării

Cercetătorii au analizat scanările cerebrale ale adolescenților și au observat o legătură directă între timpul dedicat jocurilor video și subțierea cortexului cerebral, stratul exterior al creierului responsabil de gândire, memorie și reglare emoțională. Adolescenții care petrec ore în șir în fața ecranelor prezintă un cortex mai subțire în regiunile frontale și parietale.

Această subțiere corticală face parte dintr-un proces natural de maturizare a creierului, prin care conexiunile neutilizate sunt eliminate pentru o funcționare mai eficientă. Utilizarea excesivă a jocurilor video poate accelera acest proces în mod neuniform, influențând zonele care gestionează atenția și autocontrolul.

Tipul de joc și conținutul fac diferența

Studiul arată că nu doar timpul total contează, ci și tipul de joc ales. Adolescenții care preferă jocurile individuale au prezentat modificări mai vizibile în zonele cerebrale asociate cu limbajul și socializarea. Jocurile multiplayer, care implică discuții cu alți jucători, nu au arătat aceleași diferențe structurale.

Jocurile cu conținut violent sau destinate adulților au un impact suplimentar. Copiii care consumă frecvent astfel de jocuri prezintă un cortex mai subțire exact în rețelele responsabile de procesarea emoțiilor și interpretarea semnalelor sociale.

Ce pot face părinții?

Experții subliniază că aceste descoperiri nu înseamnă că jocurile video distrug creierul copiilor, ci că este nevoie de un echilibru sănătos. Subțierea cortexului este un proces complex, iar diferențele observate sunt moderate.

Strategia optimă pentru părinți implică monitorizarea tipului de conținut accesat de adolescenți și încurajarea activităților sociale în lumea reală. Diversificarea programului zilnic prin sport, lectură și interacțiuni față în față protejează dezvoltarea armonioasă a creierului.

Editor: Raluca Toma