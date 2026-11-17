Ciorile demonstrează că inteligența păsărilor este mult mai complexă decât se credea până acum. Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Tübingen, Germania, arată că aceste înaripate pot analiza informații vizuale și pot lua anumite decizii de aproape două ori mai repede decât oamenii și maimuțele. În cadrul experimentului, păsările au avut nevoie, în medie, de numai 235 de milisecunde pentru a identifica răspunsul corect, fără ca viteza de reacție să le afecteze precizia.

Ciorile pot lua decizii de două ori mai repede decât oamenii. Foto: arhiva

Experimentul care a scos la iveală viteza uimitoare de reacție a ciorilor

Cunoscute pentru capacitățile lor cognitive remarcabile, ciorile au atras din nou atenția comunității științifice, după ce un experiment a demonstrat cât de rapid pot procesa informațiile pe care le primesc prin intermediul văzului. Studiul, publicat pe 22 octombrie în revista științifică Science, aduce noi informații despre felul în care funcționează creierul acestor păsări și despre mecanismele care stau la baza procesului de luare a deciziilor.

Cercetătorii au pornit de la faptul că aceste păsări au demonstrat în repetate rânduri abilități care le diferențiază de multe alte specii. Ciorile pot utiliza obiecte pentru a obține hrană, sunt capabile să recunoască chipurile oamenilor și să rețină persoanele cu care au avut experiențe anterioare, iar unele studii au arătat că pot distinge forme geometrice și pot efectua operații simple de numărare, până la patru.

Noua cercetare a urmărit însă o altă dimensiune a inteligenței lor: viteza cu care creierul interpretează stimulii vizuali și transformă informația într-un răspuns concret.

Iggy și Lemmy, cele două ciori care au participat la experiment

Pentru a analiza capacitatea de reacție a păsărilor, echipa de cercetători de la Universitatea din Tübingen a organizat un experiment la care au participat două ciori, botezate Iggy și Lemmy.

Cele două păsări au fost plasate în fața unor ecrane tactile, pe care apăreau grupuri de puncte aflate în mișcare. În anumite situații, majoritatea punctelor se deplasau într-o direcție bine definită, fie spre stânga, fie spre dreapta, în timp ce alte puncte aveau traiectorii aleatorii, ceea ce făcea identificarea direcției dominante mai dificilă.

Sarcina ciorilor era să observe mișcarea punctelor și să atingă cât mai repede partea corespunzătoare a ecranului, în funcție de direcția pe care o identificau. Pentru fiecare răspuns corect, păsările primeau o mică recompensă alimentară, stimulent care le încuraja să participe în continuare la testare.

Experimentul a fost repetat de mii de ori, iar nivelul de dificultate a fost modificat constant. Astfel, cercetătorii au putut observa cum se descurcă păsările atât atunci când informațiile vizuale sunt evidente, cât și în situațiile în care mișcările punctelor sunt dificil de interpretat.

Ciorile au avut nevoie de numai 235 de milisecunde pentru a lua o decizie

Rezultatele au fost impresionante: în medie, cele două păsări au avut nevoie de aproximativ 235 de milisecunde pentru a identifica direcția corectă și pentru a oferi răspunsul. Cu alte cuvinte, ciorile au reușit să proceseze informația și să reacționeze în mai puțin de un sfert de secundă.

Comparate cu datele obținute în experimente similare desfășurate anterior pe oameni și maimuțe, performanțele păsărilor au indicat o viteză de luare a deciziilor de aproximativ două ori mai mare. Un detaliu important este că această rapiditate nu a venit cu un compromis în ceea ce privește corectitudinea răspunsurilor.

Atunci când direcția predominantă a punctelor putea fi identificată cu ușurință, ciorile au oferit răspunsuri corecte în aproape toate situațiile. Nici atunci când imaginile au devenit mai complicate, iar mișcările erau mai greu de separat, păsările nu și-au pierdut capacitatea de a identifica informația relevantă, rezultatele fiind peste nivelul care ar fi putut fi obținut prin simpla alegere aleatorie.

Cercetătorii au monitorizat și activitatea cerebrală a păsărilor pe parcursul testelor, iar observațiile au scos la iveală un alt detaliu remarcabil. Unele celule nervoase au început să reacționeze la imaginile afișate pe ecran la numai 70 de milisecunde după apariția acestora.

Deși creierul ciorilor are o structură diferită de cea a creierului uman, cercetătorii au identificat asemănări în mecanismele prin care informațiile sunt analizate și transformate în decizii.

De ce sunt ciorile atât de rapide în procesarea informațiilor vizuale

O posibilă explicație pentru performanțele obținute în experiment ar putea fi legată de provocările cu care aceste păsări se confruntă în mediul natural. În timpul zborului, ciorile trebuie să observe permanent ceea ce se întâmplă în jurul lor, să identifice obstacolele, să evite prădătorii și să își modifice rapid traiectoria atunci când apare un pericol.

În astfel de situații, capacitatea de a interpreta informațiile vizuale într-un timp foarte scurt poate face diferența dintre evitarea unui obstacol și producerea unei coliziuni. Reacțiile rapide sunt importante și atunci când păsările caută hrană sau trebuie să se adapteze la schimbările din mediul în care trăiesc.

Oamenii de știință iau în calcul posibilitatea ca aceste cerințe să fi contribuit, de-a lungul evoluției, la dezvoltarea unor mecanisme de procesare vizuală extrem de eficiente. Totuși, această explicație nu a fost demonstrată definitiv, iar legătura dintre modul de viață al ciorilor și rezultatele experimentului necesită cercetări suplimentare.

Sunt ciorile mai inteligente decât oamenii? Ce spun specialiștii

Performanțele obținute de cele două păsări nu înseamnă automat că ciorile sunt mai inteligente decât oamenii. Cercetarea demonstrează că acestea pot rezolva anumite sarcini bazate pe interpretarea informațiilor vizuale într-un timp mult mai scurt, însă inteligența nu poate fi evaluată printr-un singur tip de experiment.

Aaron Blaisdell, specialist în neuroștiințe la Universitatea California din Los Angeles, care nu a participat la studiu, consideră că rămâne important de stabilit dacă asemenea performanțe pot fi întâlnite și la alte specii de păsări.

Deocamdată, cercetătorii nu au suficiente date pentru a spune dacă această capacitate este specifică ciorilor sau dacă reprezintă o abilitate întâlnită și la alte înaripate. Experimente viitoare ar putea clarifica diferențele dintre specii și ar putea oferi informații suplimentare despre evoluția mecanismelor cognitive.

Studiul publicat în revista Science evidențiază însă un lucru important: creierul păsărilor poate procesa anumite informații cu o eficiență surprinzătoare, chiar dacă organizarea sa este diferită de cea a creierului mamiferelor. Iar cele 235 de milisecunde înregistrate în experiment reprezintă o nouă dovadă a complexității inteligenței ciorilor.