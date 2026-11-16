 Ce înseamnă, de fapt, expresia „a umbla cu cioara vopsită”. Cum a apărut
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Ce înseamnă, de fapt, expresia „a umbla cu cioara vopsită”. Cum a apărut

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Folosim numeroase expresii în conversațiile de zi cu zi, însă rareori ne oprim să ne întrebăm cum au apărut și ce povești se ascund în spatele lor. Una dintre cele mai cunoscute este „a umbla cu cioara vopsită”, o formulare pe care o auzim atunci când cineva încearcă să ascundă adevărul sau să-i păcălească pe cei din jur. Dar de ce tocmai o cioară și cum a ajuns această pasăre să fie asociată cu minciuna și înșelătoria? Originea expresiei este legată de câteva povești transmise de-a lungul timpului.

De unde vine expresia „a umbla cu cioara vopsită” și ce înseamnă, de fapt
De unde vine expresia „a umbla cu cioara vopsită” și ce înseamnă, de fapt Foto: Pexels

Atunci când îi spunem cuiva să nu mai umble cu cioara vopsită, îi atragem atenția că nu ne poate păcăli prin aparențe sau explicații înșelătoare. Expresia face referire la încercarea de a prezenta o situație diferit de cum este ea în realitate, de a ascunde anumite lucruri sau de a induce în eroare.

Imaginea este sugestivă: poți schimba culoarea penajului unei ciori, însă nu poți transforma pasărea într-o altă specie. La fel se întâmplă și cu adevărul. Oricât de mult ar încerca cineva să modifice aparențele, realitatea rămâne aceeași.

Expresia poate fi folosită în numeroase împrejurări. De exemplu, atunci când un comerciant prezintă un produs obișnuit drept unul de lux, când cineva își ascunde greșelile prin explicații inventate sau când o persoană face promisiuni fără intenția de a le respecta.

De regulă, formularea are și o notă ironică. Prin replica „Nu mai umbla cu cioara vopsită!”, îi transmitem interlocutorului că am înțeles tentativa de înșelăciune și că nu suntem dispuși să credem ceea ce încearcă să ne prezinte.

Povestea negustorilor care ar fi vândut ciori drept papagali

Una dintre variantele vehiculate pentru explicarea originii expresiei ne poartă în vechile târguri, unde comercianții apelau uneori la metode neobișnuite pentru a-și atrage clienții.

Potrivit unei povești populare, unii negustori ar fi prins ciori, le-ar fi colorat penele și apoi le-ar fi prezentat drept papagali exotici. Cum păsările viu colorate erau considerate deosebite, cumpărătorii puteau fi convinși că achiziționează exemplare rare, deși în realitate primeau niște ciori vopsite.

Înșelătoria nu putea însă să țină la nesfârșit. Aspectul exterior al păsărilor putea fi modificat, dar acestea nu deveneau papagali. De aici ar proveni asocierea dintre cioara vopsită și încercarea de a ascunde adevărul.

Această explicație este menționată și în varianta extinsă a expresiei, „a umbla cu cioara vopsită, spunând că e papagal”, notează Destepți.ro.

O altă ipoteză face trimitere la o tradiție din Maramureș. Se spune că, în anumite împrejurări, oamenii mergeau din gospodărie în gospodărie cu o cioară împăiată și vopsită, în timp ce cântau și dansau pentru gazde. Schimbarea aspectului păsării ar fi putut contribui, la rândul ei, la apariția acestei formulări.

Nu există însă o certitudine privind momentul în care expresia a intrat în limbajul popular sau povestea exactă din care provine.

În ce împrejurări folosim această expresie

În prezent, „a umbla cu cioara vopsită” este folosită pentru a descrie încercările de manipulare, minciună sau prezentare înșelătoare a realității. Nu este nevoie ca cineva să inventeze o poveste complicată pentru ca expresia să fie potrivită. Uneori, este suficient să încerce să ascundă un detaliu important sau să prezinte o situație într-o lumină mult mai favorabilă.

În comerț, de exemplu, putem spune că un vânzător umblă cu cioara vopsită atunci când încearcă să ascundă defectele unui produs sau să prezinte o reducere ca fiind mult mai avantajoasă decât este în realitate.

Expresia se potrivește și în relațiile personale, atunci când cineva inventează scuze pentru a-și justifica o greșeală, exagerează anumite realizări sau încearcă să obțină un avantaj prin informații false.

O întâlnim inclusiv în discuțiile despre viața profesională, atunci când o persoană își atribuie meritele altcuiva ori încearcă să ascundă rezultatele slabe prin explicații neconvingătoare.

Alte expresii românești care au același înțeles

Limba română are numeroase formulări prin care descriem minciuna, înșelătoria și încercările de a-i duce pe ceilalți în eroare. Unele sunt mai directe, în timp ce altele păstrează nota de umor și ironie specifică limbajului popular.

Potrivit Cuvântul Liber, printre expresiile și formulările cu sens apropiat se numără:

  • A duce cu preșul – a păcăli o persoană prin minciuni sau promisiuni false.
  • A duce de nas – a manipula pe cineva și a profita de încrederea sa.
  • A trage pe sfoară – a înșela o persoană, de obicei pentru a obține un avantaj.
  • A arunca praf în ochi – a distrage atenția de la adevăr prin aparențe sau explicații înșelătoare.
  • A vinde gogoși – a spune minciuni sau a inventa povești greu de crezut.
  • A duce cu zăhărelul – a amăgi pe cineva prin vorbe frumoase și promisiuni.
  • A umbla cu fofârlica – a recurge la șiretlicuri pentru a obține ceea ce îți dorești.
  • A pune bărbi – a inventa explicații și povești pentru a-i induce în eroare pe ceilalți.
  • A trage în piept – a înșela sau a păgubi pe cineva, mai ales într-o afacere.

Toate aceste formulări au în comun ideea de înșelăciune, însă „a umbla cu cioara vopsită” rămâne una dintre cele mai sugestive expresii românești, tocmai datorită imaginii neobișnuite pe care o transmite.

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