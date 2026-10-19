 Bianca Ghiurcă, prinsă cu minciuna! Averea cu Prințul Marco nu ar fi pe numele ei: „A vrut să-și marcheze teritoriul”
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VideoBianca Ghiurcă, prinsă cu minciuna! Averea cu Prințul Marco nu ar fi pe numele ei: „A vrut să-și marcheze teritoriul”

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Bianca Ghiurcă și Prințul Marco au devenit unul dintre cele mai comentate cupluri din sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii. Relația lor a trecut prin numeroase momente tensionate, iar unul dintre cele mai discutate episoade a fost cel în care concurenta a susținut că toate bunurile pe care le dețin ar fi pe numele ei.

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Foto: instagram

Prințul Marco dezminte declarația Biancăi Ghiurcă

La câteva luni după filmări, Prințul Marco a abordat subiectul și a oferit o cu totul altă perspectivă. Invitat în podcastul Face to Face, acesta a explicat că el și Bianca au construit împreună tot ce au și că afirmațiile făcute de partenera lui în emisiune au fost mai degrabă o reacție de moment.

Afirmația a venit după ce Bianca a urmărit imagini în care partenerul său se apropia tot mai mult de ispita Gabriella. Vizibil afectată de situație, concurenta a lăsat să se înțeleagă că ea este cea care deține controlul asupra bunurilor acumulate în timpul relației.

Potrivit concurentului, el și Bianca nu au pretins niciodată că ar avea o avere impresionantă și nici nu au încercat să impresioneze prin situația lor materială.

„Nu am zis noi vreodată că avem vreo avere sau ceva. Am zis pur și simplu că tot ce avem este făcut de amândoi. Niciodată nu ne-am lăudat că avem mare situație”, a declarat acesta.

Marco a precizat că informația potrivit căreia totul ar fi pe numele Biancăi nu reflectă realitatea și că nu a simțit nevoia să o contrazică în timpul emisiunii.

„Asta a zis ea acolo. Păi nu, nu este adevărat. Dar cum puteam eu să zic acolo, la televizor, să mă laud? Era situația noastră privată, pe care ea a scos-o într-un fel în care a vrut să-și marcheze teritoriul.

A vrut să dea de înțeles la fete asta, dacă credea că în momentul acela Gabriella se uita la altceva la mine, că poate auzea acea vorbă și să spună «Stai că dacă îți place de Marco, ia-l așa cum îți place că nu lua pentru ceea ce crezi că are»”, a explicat Prințul Marco.

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă au încălcat contractul

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă au stârnit numeroase reacții în rândul fanilor „Insula Iubirii”, după ce au publicat imagini care sugerează că se aflau împreună în aceeași locație, chiar în timpul difuzării unui episod important al emisiunii.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini care au atras imediat atenția urmăritorilor. Marco și Bianca au publicat filmări separate pe Instagram, însă detaliile surprinse în postări au indicat că cei doi se aflau în aceeași cafenea din Roma.

Speculațiile au pornit după ce atât Prințul Marco, cât și Bianca Ghiurcă au apărut alături de aceeași prietenă în materialele postate online. Decorul, locația și persoanele prezente în imagini i-au făcut pe mulți dintre urmăritori să concluzioneze că cei doi petreceau seara împreună.

Nu este pentru prima dată când dau de înțeles că au rămas împreună

Potrivit Viva, în urmă cu ceva timp, Marco și Bianca au publicat imagini de la aniversarea concurentei, organizată la Roma, eveniment care a avut loc chiar în perioada difuzării sezonului.

La acel moment, fotografiile și filmările distribuite pe rețelele sociale au alimentat speculațiile potrivit cărora cei doi ar fi rămas împreună și după experiența din cadrul emisiunii.

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