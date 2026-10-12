 „Să nu-și facă cineva iluzii cu mine!” Prințul Marco, reacție după ce Bianca Ghiurcă a dezvăluit că are casa și afacerile pe numele ei
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„Să nu-și facă cineva iluzii cu mine!” Prințul Marco, reacție după ce Bianca Ghiurcă a dezvăluit că are casa și afacerile pe numele ei

#Insula iubirii
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Bianca Ghiurcă și Prințul Marco formează unul dintre cele mai controversate cupluri din sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”. Cei doi au atras atenția încă de la începutul show-ului, iar apropierea lui Marco de ispita Gabriella Barbu a devenit un subiect tot mai discutat pe parcursul edițiilor.

Bianca Ghiurcă și Prințul Marco.
Bianca Ghiurcă și Prințul Marco. Foto: Antena 1

Bianca Ghiurcă: „Normal că e totul pe numele meu”

Marco a fost primul concurent care s-a apropiat de o ispită, mai exact de Gabriella Barbu, care a participat și la versiunea spaniolă a emisiunii. În ultimele ediții, Bianca a observat apropierea tot mai mare dintre soțul ei și ispită, iar în timpul unei discuții cu celelalte concurente, în timp ce se aflau la machiaj, a făcut dezvăluiri despre situația financiară a cuplului. Aceasta a mărturisit că afacerile și casa sunt pe numele ei.

„Să-i ceri bani. Are cash cu el, să-mi dea dolarii. N-am mai avut timp să ne schimbăm bănuții, doar 200 de euro mi-au rămas”, îi spune Bianca reporteriței.

Nattasha: „Lasă, să aibă cash-ul, că oricum totul este pe numele tău.”

Bianca: „Păi, oricum, da.”

Reporter: „Dacă voi sunteți căsătoriți, cum e totul pe numele tău?”

Bianca: „Normal că e totul pe numele meu. Nu contează, acolo scrie: administrator – Bianca Ghiurcă Marina, casa – Bianca Ghiurcă Marina.”

Claudia: „Ca să vă dați seama cine e șefa.”

Prințul Marco: „Ceea ce avem este datorită amândurora”

Radu Vâlcan a vrut să afle mai multe despre felul în care Bianca și Prințul Marco își gestionează afacerile și l-a întrebat pe concurent cine ia deciziile importante. Răspunsul lui Marco a fost unul neașteptat, mai ales în contextul în care Bianca spusese că afacerile și casa sunt pe numele ei.

Radu Vâlcan: „În businessul vostru, cine ia ultima decizie?”

Prințul Marco: „Întotdeauna eu.”

Radu Vâlcan: „Deci tu ești șeful. Pentru că ea a spus că ea e șefa.”

Marco a ținut însă să precizeze că tot ceea ce au construit până acum este meritul amândurora și că Bianca a avut un rol important în evoluția sa.

Prințul Marco: „Ceea ce avem este datorită amândurora. Nu vreau să-mi iau niciun merit, pentru că nu-l am. Este meritul ei, pentru că a scos o parte din mine pe care, dacă eram singur, poate că nu reușeam să ajung unde am ajuns. Noi am plecat de la zero amândoi. Dar nu mă deranjează că zice: «Ce e al meu e și al ei și invers». Faza cu banii… O să-i trimit prin cineva niște bani, dacă vrea.”

„Vrea să spună să nu cumva să-și facă cineva iluzii cu mine”

Curios să afle de ce bunurile sunt trecute pe numele Biancăi, Radu Vâlcan a insistat asupra acestui aspect. Marco a explicat că, în opinia sa, partenera lui a vrut să transmită un mesaj clar celor care s-ar putea apropia de el pentru bani.

Radu Vâlcan: „Dar cum vine asta cu totul pe numele ei?”

Prințul Marco: „Oarecum, vrea să spună să nu cumva să-și facă cineva iluzii cu mine, că îl găsesc pe Marco, am găsit o situație financiară stabilă.”

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