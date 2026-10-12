„Să nu-și facă cineva iluzii cu mine!” Prințul Marco, reacție după ce Bianca Ghiurcă a dezvăluit că are casa și afacerile pe numele ei
Bianca Ghiurcă și Prințul Marco formează unul dintre cele mai controversate cupluri din sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”. Cei doi au atras atenția încă de la începutul show-ului, iar apropierea lui Marco de ispita Gabriella Barbu a devenit un subiect tot mai discutat pe parcursul edițiilor.
Bianca Ghiurcă: „Normal că e totul pe numele meu”
Marco a fost primul concurent care s-a apropiat de o ispită, mai exact de Gabriella Barbu, care a participat și la versiunea spaniolă a emisiunii. În ultimele ediții, Bianca a observat apropierea tot mai mare dintre soțul ei și ispită, iar în timpul unei discuții cu celelalte concurente, în timp ce se aflau la machiaj, a făcut dezvăluiri despre situația financiară a cuplului. Aceasta a mărturisit că afacerile și casa sunt pe numele ei.
„Să-i ceri bani. Are cash cu el, să-mi dea dolarii. N-am mai avut timp să ne schimbăm bănuții, doar 200 de euro mi-au rămas”, îi spune Bianca reporteriței.
Nattasha: „Lasă, să aibă cash-ul, că oricum totul este pe numele tău.”
Bianca: „Păi, oricum, da.”
Reporter: „Dacă voi sunteți căsătoriți, cum e totul pe numele tău?”
Bianca: „Normal că e totul pe numele meu. Nu contează, acolo scrie: administrator – Bianca Ghiurcă Marina, casa – Bianca Ghiurcă Marina.”
Claudia: „Ca să vă dați seama cine e șefa.”
Prințul Marco: „Ceea ce avem este datorită amândurora”
Radu Vâlcan a vrut să afle mai multe despre felul în care Bianca și Prințul Marco își gestionează afacerile și l-a întrebat pe concurent cine ia deciziile importante. Răspunsul lui Marco a fost unul neașteptat, mai ales în contextul în care Bianca spusese că afacerile și casa sunt pe numele ei.
Radu Vâlcan: „În businessul vostru, cine ia ultima decizie?”
Prințul Marco: „Întotdeauna eu.”
Radu Vâlcan: „Deci tu ești șeful. Pentru că ea a spus că ea e șefa.”
Marco a ținut însă să precizeze că tot ceea ce au construit până acum este meritul amândurora și că Bianca a avut un rol important în evoluția sa.
Prințul Marco: „Ceea ce avem este datorită amândurora. Nu vreau să-mi iau niciun merit, pentru că nu-l am. Este meritul ei, pentru că a scos o parte din mine pe care, dacă eram singur, poate că nu reușeam să ajung unde am ajuns. Noi am plecat de la zero amândoi. Dar nu mă deranjează că zice: «Ce e al meu e și al ei și invers». Faza cu banii… O să-i trimit prin cineva niște bani, dacă vrea.”
„Vrea să spună să nu cumva să-și facă cineva iluzii cu mine”
Curios să afle de ce bunurile sunt trecute pe numele Biancăi, Radu Vâlcan a insistat asupra acestui aspect. Marco a explicat că, în opinia sa, partenera lui a vrut să transmită un mesaj clar celor care s-ar putea apropia de el pentru bani.
Radu Vâlcan: „Dar cum vine asta cu totul pe numele ei?”
Prințul Marco: „Oarecum, vrea să spună să nu cumva să-și facă cineva iluzii cu mine, că îl găsesc pe Marco, am găsit o situație financiară stabilă.”