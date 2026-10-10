Câți bani câștigă Marcel „Maluma” de la „Insula Iubirii”! Are trei surse de venit și economisește mii de euro lunar

Marcel Andrei, fostă ispită masculină în emisiunea „Insula Iubirii”, continuă să stârnească interesul publicului, iar de această dată a venit cu dezvăluiri despre situația sa financiară. Cunoscut drept „Maluma de România”, acesta a vorbit despre cele trei surse de venit pe care se bazează, cheltuielile pentru chirie și suma pe care reușește să o pună deoparte în fiecare lună. În cadrul unei provocări online, Marcel a dezvăluit și cât câștigă lunar, după ce a fost pus să își estimeze veniturile alături de un creator de conținut.

Cât câștigă pe lună Marcel de la „Insula Iubirii” Foto: Tiktok/Instagram

Fosta ispită de la „Insula Iubirii” locuiește în Tenerife, unde lucrează în domeniul ospitalității, însă salariul obținut de la locul de muncă nu reprezintă singura sa sursă de bani. Marcel a discutat despre câștigurile sale cu Robert Adrian Bucur, creatorul de conținut care încearcă să ghicească veniturile lunare ale persoanelor pe care le întâlnește.

Din ce face bani Marcel de la „Insula Iubirii”

În timpul conversației, Marcel a confirmat că urmează să se întoarcă în Tenerife în aproximativ o lună și a explicat cu ce se ocupă acolo. Principala sa activitate este în domeniul HoReCa, unde lucrează într-un hotel de cinci stele.

„Eu, cum am spus, sunt chelner. Lucrez la un hotel de cinci stele, la bar”.

Pe lângă salariul obținut din această activitate, fostul concurent a dezvăluit că are și alte surse de venit. Întrebat dacă își suplimentează câștigurile, acesta a confirmat că nu se bazează exclusiv pe banii primiți de la locul de muncă.

„Da, mai am și alte surse de venit”.

Mai exact, Marcel obține venituri și din activitățile desfășurate pe rețelele de socializare, dar și din domeniul imobiliar. Astfel, cele trei surse de venit îi permit să își completeze încasările lunare și să își gestioneze mai ușor cheltuielile.

Cât plătește chirie în Tenerife

Deși are mai multe surse de venit, Marcel trebuie să țină cont și de costurile vieții în Tenerife. Fosta ispită a mărturisit că locuiește cu chirie, iar suma pe care o plătește depinde de locuința aleasă și de condițiile oferite.

„Depinde. Chiria poate fi și 1.200 de euro, dar poate fi și 650 de euro. Variază în funcție de cum vrei să stai”.

Acesta a explicat că a ajuns, la un moment dat, să plătească 1.200 de euro pe lună pentru chirie, înainte de a se muta. Cu toate acestea, cheltuielile nu îl împiedică să economisească o parte importantă din banii pe care îi câștigă.

Câți bani reușește să economisească lunar

Unul dintre cele mai interesante detalii oferite de Marcel are legătură cu economiile sale. Potrivit declarațiilor făcute în cadrul provocării online, acesta reușește să pună deoparte între 1.500 și 2.000 de euro în fiecare lună, în funcție de veniturile și cheltuielile pe care le are.

„Reușesc să economisesc ceva din ceea ce produc. Depinde, poate fi și 1.500-2.000 de euro pe lună”.

Suma economisită arată că fostul concurent încearcă să își gestioneze atent finanțele, chiar dacă locuiește într-o zonă în care costurile cu locuința pot fi considerabile.

Cât câștigă, de fapt, Marcel „Maluma” pe lună

Momentul cel mai așteptat al discuției a venit atunci când Robert Adrian Bucur a încercat să ghicească venitul lunar total al fostei ispite. Prima variantă propusă a fost de 7.000 de euro pe lună, însă Marcel a respins imediat estimarea.

„Șapte mii de euro pe lună? Nu”.

Creatorul de conținut a încercat apoi o sumă mai mică, de 3.500 de euro lunar. De această dată, răspunsul lui Marcel a confirmat că estimarea era apropiată de realitate.

„3.500 de euro pe lună. Dacă te referi la venitul total lunar, da, este în regulă. Ai nimerit”.