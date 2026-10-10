Vremea se răcește brusc în România. Ploile și rafalele de vânt vor cuprinde numeroase regiuni, iar în unele zone sunt anunțate lapoviță și ninsoare

În ciuda faptului că începem să ne apropiem de jumătatea lunii octombrie, toamna a fost, până acum, una caldă. Însă, meteorologii ne avertizează că lucrurile se vor schimba radical în perioada următoare, iar frigul va pune stăpânire pe întreaga țară.

Vremea din România se va răci semnificativ Foto: Arhivă

Vremea urmează să se schimbe radical, iar pe lângă faptul că temperaturile vor scădea semnificativ, ne putem aștepta și la ploi în mai toate regiunile României. Mai mult decât atât, la munte, ne putem aștepta chiar și la ninsori și lapoviță, la altitudini de peste 1.500 de metri. Tot în zonele montane ne putem aștepta la vânt puternic, cu rafale de până la 90 km/h.

Potrivit observatornews.ro, informarea meteorologică este valabilă începând de mâine, 11 octombrie, de la ora 03:00 și până la ora 10:00, pe data de 13 octombrie. De duminică, 11 octombrie, ploile se vor extinde treptat în România dinspre vest. Luni, precipitațiile vor fi prezente mai ales în zonele sud-estice ale României.

Vremea din România se va schimba semnificativ

În zone restrânse, este foarte posibil ca precipitațiile din aceste zone să fie însoțite de descărcări electrice, mai avertizează meteorologii. În general, cantitatea de precipitații va fi de 15 - 20 de litri pe metru pătrat, iar, izolat, se poate ajunge chiar și la 30 de litri pe metru pătrat.

În același timp, la munte, mai ales în zona Carpaților Meridionali, este foarte posibil să avem parte de lapoviță și ninsoare la altitudini de peste 1.500 de metri.

Pot avea loc ninsori în zonele montane

În această perioadă, vântul poate avea intensificări temporare în mai multe regiuni din țară și se poate ajunge chiar și la viteze la rafală de 45 - 50 km/h, în zonele estice și sud-estice. Mai mult decât atât, la altitudini mari, mai ales în Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele pot avea o viteză de chiar și 70-90 km/h.

De duminică, 11 octombrie, vremea se va răci semnificativ în zonele vestice și nord-vestice, iar apoi frigul se va extinde și în restul țării începând de luni.