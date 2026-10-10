 Ce a remarcat o jurnalistă americană în timpul vizitei în România: „Mereu e o provocare pentru turiști”
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Ce a remarcat o jurnalistă americană în timpul vizitei în România: „Mereu e o provocare pentru turiști”

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România este o destinație tot mai populară, către care turiști din întreaga lume se îndreaptă cu entuziasm. Iar o tânără din Statele Unite a descoperit pentru prima oară murăturile atunci când a venit în vizită la București.

Jurnalista a vizitat România
Jurnalista a vizitat România Foto: daniellehallock.com

Jurnalista din Statele Unite Danielle Hallock a venit recent în România, unde s-a îndrăgostit rapid de bucătăria tradițională din țara noastră. Tânăra a fost surprinsă atunci când a descoperit cât de populare sunt alimentele fermentate în țara noastră, iar în timpul vizitei făcute în Capitală, ea a descoperit că aceste gustări pot fi transformate într-o adevărată artă culinară.

„Mâncăm multe murături ca națiune, pentru că și bem mul”, i-a spus tinerei americance Alexandra Blas, proprietara unui restaurant din Capitală. Atunci când a ajuns în București, Danielle a fost impresionată de kimchi-ul cu lămâie, o variantă reinterpretată a unui preparat faimos coreean, din legume fermentate.

Tânăra s-a îndrăgostit de restaurantele românești

Atunci când în București au început să apară tot mai multe restaurante cu specific asiatic, Alexandra Blas și-a dat seama că poate fermenta aproape orice. Astfel, ea a experimentat cu gutui, sfeclă, varză roșie și chiar și ketchup. A încercat chiar să prepare și bere acrișoară cu kimchi.

Jurnalista din Statele Unite a vizitat și alte restaurante din București, iar un preparat deosebit de care s-a îndrăgostit a fost pieptul de porumbel cu sos kimchi de casă și castraveți fermentați cu usturoi și miere, potrivit Afar.

Ce spun turiștii străini despre România

Cu toate acestea, chiar dacă experiența lui Danielle Hallock a fost una pozitivă, alți turiști au parte de momente mai complicate în țara noastră. Într-o astfel de situație a fost un alt vizitator sosit din Statele Unite, care a vizitat Brașovul. Bărbatul a fost nemulțumit de lipsa locurilor de parcare.

Nu sunt multe locuri de parcare și poate nu știu cum să instaleze aplicația. Poate nu se descurcă cu aparatele de taxat, deci mereu e o provocare pentru turiști”, a povestit americanul care a vizitat Brașovul.

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