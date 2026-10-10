Ce salariu are un măturător în Germania. Venitul anual ajunge la sume impresionante

Cu toții ne așteptăm să fim înconjurați de un oraș cât mai curat, însă mulți oameni nu se gândesc prea des la efortul uriaș pe care mii de angajați trebuie să-l depună în fiecare zi pentru acest lucru. Agenții serviciilor de salubritate au o meserie mult mai dificilă decât cred mulți oameni, motiv pentru care alte țări se asigură că salariile lor reflectă acest lucru.

Este o meserie foarte extenuantă Foto: AdobeStock Images

Măturătorii de stradă merg la lucru la ore când mulți alți oameni încă dorm și trebuie să depună un efort uriaș pentru a se asigura că orașul este cât mai curat atunci când majoritatea populației va începe să iasă pe stradă. În plus, această meserie nu se referă numai la măturatul străzilor.

Angajații serviciilor de salubritate trebuie să strângă frunzele, să adune deșeurile acumulate de-a lungul nopții și să curețe spațiile publice folosind, adesea, unelte banale, precum mături și lopeți. În unele situații, pot apela și la echipamente speciale, precum suflantele de frunze sau la diverse vehicule concepute special pentru curățenie.

Este o meserie foarte dificilă

Având în vedere complexitatea și dificultatea acestei meserii, multe țări se asigură că salariul pe care acești angajați îl primesc reflectă munca depusă, potrivit t-online.de. În Germania, de exemplu, un măturător câștigă anual, în medie, cam 34.600 de euro brut. La începutul carierei, venitul anual poate fi de 27.300 de euro brut.

În același timp, angajații care deja au suficientă experiență și care lucrează în orașe mari, cu o economie puternică, pot câștiga chiar și 40.000 de euro brut pe an.

Salariile anuale ajung la zeci de mii de euro

În același timp, angajații serviciilor de colectare a deșeurilor din Germania câștigă anual undeva în jur de 34.900 de euro brut. Lunar, este vorba despre un salariu de aproximativ 2.900 de euro.

Cei care doresc să se angajeze ca măturători nu au nevoie de o formare profesională clasică. Ei sunt instruiți direct de serviciile municipale de curățenie pentru care lucrează, dar pentru a opera diverse vehicule, este nevoie de permisul de conducere corespunzător.