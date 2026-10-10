 De ce miroase urât chiuveta din bucătărie, chiar dacă este curată. Trucurile simple care elimină problema
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De ce miroase urât chiuveta din bucătărie, chiar dacă este curată. Trucurile simple care elimină problema

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Tuturor ni s-a întâmplat să simțim mirosuri neplăcute care vin din chiuveta din bucătărie. De multe ori, aceste mirosuri nu par să aibă o cauză ușor de determinat, lucru care le face foarte greu de eliminat. Din fericire, experții explică ce poate cauza problema și cum o putem rezolva ușor.

Există unele cauze comune ale mirsoului neplăcut
Există unele cauze comune ale mirsoului neplăcut Foto: Freepik

Există situații în care, în ciuda faptului că totul pare aparent curat, tot se pot simți mirosuri neplăcute care ies din chiuveta din bucătărie. Această problemă este mult mai comună decât am crede iar, potrivit marthastewart.com, există câteva cauze destul de comune care pot cauza aceste mirosuri.

De exemplu, este foarte posibil să existe resturi organice blocate pe țeavă. Dacă chiuveta sau scurgerea emană un miros neplăcut, cel mai probabil acesta provine de la resturile blocate în țevi, care se descompun.

Resturi organice pot rămâne în țevi

„În bucătărie, este vorba despre resturi alimentare, grăsime, ulei și depuneri de săpun. Pe măsură ce toate aceste reziduuri se descompun, emană un miros urât, care se răspândește prin scurgere”, explică expertul în instalații sanitare Robert Deal.

Din fericire, această problemă se poate rezolva foarte ușor. Practic, tot ce trebuie să facem este să turnăm un amestec din bicarbonat de sodiu și oțet pe țeavă, după care trebuie să lăsăm totul să acționeze câteva minute. Apoi, va trebui să clătim cu apă fierbinte.

Tocătorul de resturi alimentare poate cauza problema

O altă posibilă sursă a mirosului neplăcut poate fi tocătorul de resturi alimentare. Resturile alimentare și grăsimea se lipesc de camera de măcinare a tocătorului. Din fericire, această problemă este la fel de ușor de rezolvat.

„Freacă partea inferioară a apărătorii cu o periuță de dinți veche și detergent de vase. Apoi, introdu în tocător o mână de cuburi de gheață și două linguri de sare grunjoasă și lasă apa rece să curgă, pentru a curăța prin frecare camera de măcinare”, recomandă expertul Mark Kay.

Aceste metode vor elimina rapid mirosurile neplăcute, potrivit specialiștilor.

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