 Nu cumpăra niciodată mere dacă observi aceste detalii. Semnele care arată că fructele sunt alterate
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Nu cumpăra niciodată mere dacă observi aceste detalii. Semnele care arată că fructele sunt alterate

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Merele sunt deja faimoase în întreaga lume pentru efectele benefice pe care le pot avea asupra organismului. Iar aceste fructe nu numai că sunt foarte sănătoase și gustoase, dar se găsesc foarte ușor în orice magazin în care am intra. Însă, potrivit experților, dacă observăm aceste detalii, nu trebuie niciodată să cumpărăm mere.

Mirosul merelor nu trebuie ignorat
Mirosul merelor nu trebuie ignorat Foto: Pexels

Merele sunt fructe foarte comune, pe care mulți oameni le consumă des, fie datorită efectelor benefice pe care le au asupra sănătății sau pur și simplu deoarece apreciază gustul. Iar, potrivit EatingWell, este important să avem grijă la câteva detalii importante, atunci când cumpărăm mere dintr-un magazin sau chiar și de la piață.

„Alegeți mere ferme, cu coaja netedă și fără lovituri sau crăpături ale cojii”, spune nutriționista Annessa Chumbley, conform sursei citate.

Ce trebuie să verifici înainte de a cumpăra mere

Chiar și mirosul merelor poate fi un semnal de alarmă, în anumite condiții. Un măr copt are un miros ușor dulce, iar orice miros acru sau fermentat este un motiv să îl punem la loc. Mirosurile neplăcute pot indica faptul că fructul începe să se altereze, uneori chiar înainte să apară semne vizibile de alterare.

La fel de important este să nu cumpărăm mere pe care a apărut mucegai. Acesta poate să se dezvolte mult mai adânc decât putem observa cu ochiul liber, așa că nu este o soluție să tăiem partea afectată.

Cum trebuie depozitate corect merele

„Cel mai important factor în decizia mea de a cumpăra sau nu un măr, pe baza inspecției vizuale, este prezența mucegaiului. Mai exact, nu vreau să observ nicio urmă de mucegai pufos, alb, verde sau albastru, nicăieri pe coajă, în apropierea codiței sau în zonele în care mărul a fost deteriorat”, a spus expertul în siguranța alimentelor Mark McShane.

Odată ce am cumpărat mere, este indicat să le ținem în frigider, pentru a le ajuta să se mențină proaspete mai mult timp. În plus, trebuie ținute la distanță de legume sau fructe sensibile la etilenă.

„Merele eliberează etilenă, așa că este recomandat să fie depozitate separat de fructele și legumele sensibile la acest gaz”, spune Chumbley.

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