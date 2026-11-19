Nu știi ce să faci cu zilele tale libere în 2027, unde să-ți faci vacanța, îți dorești circuite exotice și oferte speciale? Ei bine, ediția de toamnă a Târgului de Turism al României care are loc în perioada 19–22 noiembrie atât fizic la Romexpo București cât și online, este ocazia perfectă. Click! a descoperit cele mai bune oferte, de la cei mai buni „actori” de pe „scena” turismului românesc.

Târgul de Turism București 2026 și-a deschis porțile la Romexpo. Foto: Fcb Târgul de Turism 2026 Foto: Fcb Târgul de Turism București

Ce trebuie să știți despre Târgul de Turism 2026

Ediția reunește în pavilionul B2 de la Romexpo București, 110 companii expozante, dintre care 67 din România și 43 din opt țări: Bulgaria, Grecia, Israel, Italia, Malta, Palestina, Polonia și Slovacia.

„Târgul de Turism al României trebuie privit astăzi ca un eveniment al întregii industrii, nu doar ca o expoziție organizată într-un spațiu fizic. ROMEXPO rămâne un punct important de întâlnire pentru profesioniști și turiști, dar activitatea agențiilor se desfășoară simultan în toată țara și în mediul online. Ne dorim ca publicul să știe că poate beneficia de ofertele acestei perioade și dacă nu ajunge la București sau dacă agenția preferată nu are un stand la târg”, a explicat Cristian Vlad reprezentantul Asociației Naționale a Agențiilor de Turism.

„Sunt oferite mai multe categorii de promoții: oferte speciale de târg, campanii de Black Friday prelungite, reduceri de Early Booking pentru vara anului 2027, dar și pachete pentru Crăciun, Revelion și vacanțele de Paște. Practic, turiștii pot rezerva acum atât sărbătorile de iarnă, city break-uri și circuite turistice, cât și sejururi pe litoralul românesc sau în destinații consacrate precum Grecia, Turcia, Bulgaria, Egipt, Spania și Cipru.

Sunt de asemenea, reduceri foarte atractive pentru circuitele internaționale și vacanțele exotice, inclusiv pentru America de Sud, SUA și Canada, Peru sau China”, a precizat Traian Bădulescu, consultant în turism, jurnalist și specialist în comunicare.

Cum trebuie analizată oferta turistică

„Recomandarea mea este ca turiștii să nu se uite exclusiv la procentul reducerii, ci să compare prețul final, serviciile incluse, categoria unității de cazare, transportul, condițiile de plată și de anulare. O reducere mare este cu adevărat avantajoasă atunci când corespunde unui pachet de calitate și unei vacanțe care răspunde așteptărilor clientului”, a dezvăluit Traian Bădulescu

Karpaten Turism

Acest tour-operator promovează campanii de Early Booking pentru vara anului 2027, cu reduceri anunțate de până la 63%, dar și bonusuri suplimentare de 100 sau 200 de euro, în funcție de valoarea rezervării și de destinație. Printre exemplele de tarife prezentate în campanie se numără vacanțe în Antalya de la 319 euro de persoană, pentru anumite pachete charter. Agenția promovează și sejururi în Grecia, Egipt, Tunisia, Spania, Portugalia, Italia și Cipru, cu reduceri de până la 15%.

Paralela 45

Agenția revine la târg după patru ani și aduce campania „Cele mai bune oferte ale anului” valabilă până pe 24 noiembrie. Se oferă bonusuri de până la 400 de euro pentru anumite vacanțe exotice și de până la 200 de euro pentru vacanțele de vară. Printre beneficii se numără și excursii cadou în Antalya sau în insulele grecești, în anumite condiții de rezervare. Agenția este prezentă la ROMEXPO cu un stand de aproximativ 300 mp, dar ofertele pot fi accesate și online, telefonic sau în rețeaua de agenții proprii, partenere și francizate. Care sunt principalele oferte ale Paralela 45?

-„Super COMBO vară + iarnă”, iei una, ai reducere la cealaltă: turiștii care cumpără o vacanță primesc o reducere substanțială pentru a doua;

-Rezervarea unei vacanțe pentru vara 2027 vine cu o reducere de 400 de euro/rezervare pentru orice vacanță exotică din sezonul 2026/2027. Reducerea este valabilă pentru pachetele exotice de minimum 1.200 de euro/persoană și se aplică rezervărilor efectuate până pe 31.12.2026, indiferent de data plecării. Sau, rezervarea unei vacanțe exotice din sezonul 2026/2027 aduce o reducere de 200 de euro/rezervare pentru vara 2027, care este valabilă pentru orice pachet charter de vară și poate fi aplicată până pe 28.02.2027;

-Familiile care își rezervă din timp vacanța de vară 2027 beneficiază de o reducere de până la 200 de euro pentru primul copil, în funcție de destinație și de data plecării;

-În cazul vacanțelor în Mexic, copilul cu vârsta cuprinsă între 2 și 12 ani zboară gratuit;

-Agenția oferă o excursie opțională gratuită dintre cele disponibile pentru sejururile din Antalya (Aquarium Classic și Shopping Tour) și insule grecești Heraklion (excursie în satul de pescari Matala), Chania (excursie la plaja cu nisip în nuațe roz Elafonisi), Rhodos (croazieră pe insula Symi), Corfu (croazieră Paxos, Antipaxos și Peșterile Albastre), Kos (apus de soare în satul de munte Zia), Zakynthos (excursie la apus de soare), Lesbos (excursie în satul Stipsi, unde se produc ulei de măsline și miere) și Samos (tur al insulei).

-Toate circuitele, charter și non-charter, au o reducere de până la 150 de euro/persoană;

-Paralela 45 aduce oferta „flexiGO”, care le permite turiștilor să își modifice planurile de călătorie fără a pierde suma achitată, putând anula o rezervare fără motiv și fără penalizări, cu până la 30 de zile înainte de plecare, transformând suma plătită într-un voucher de călătorie utilizabil pentru o altă rezervare din același sezon;

-O altă ofertă marca Paralela 45 este „freezeGO”, care oferă turiștilor siguranța că prețul pachetului rezervat rămâne neschimbat până la plecare, în ciuda majorării prețurilor carburanților ori a fluctuațiilor cursului valutar.

-„flexiGO” și „freezGO”, costă fiecare 39 de euro.

Exact Tours

Agenția organizează până pe 25 noiembrie propriul târg de turism online cu oferte pentru circute pe mai multe continente, de la Asia și Caucaz la America de Sud și Oceania. Cele mai importante propuneri ale Exact Tours sunt:

-India–Nepal (19-28 februarie, redus de târg la 2.470 de euro/persoană);

-„China și Mongolia-Festivalul Naadam”, 1-15 iulie, circuit redus la 4.670 de euro/persoană cu ocazia târgului de turism. Este sărbătoarea curselor de cai și a costumelor populare mongole, dedicată moștenirii nomade, eveniment inclusa în Patromoniul Unesco;

-Circuitul Islanda-Groenlanda, între 18-26 iunie, redus la 4.570 de euro/persoană, le dă turiștilor posibilitatea să participe la manifestările dedicate „Mid Summer”, celebrată în preajma solstițiului de vară, când zilele ating cea mai mare durată, iar comunitățile locale marchează această perioadă prin evenimente și tradiții specifice;

-Estonia, Letonia, Lituania, Finlanda (20-27 iunie, redus la 1.390 de euro/persoană);

-Revelion Uzbekistan–Noul An pe Drumul Mătăsii”, între 27 decembrie și 4 ianuarie, redus la 2.170 de euro/persoană în timpul târgului de turism. Include vizite în Samarkand, Bukhara și Khiva, orașe cu o importantă moștenire istorică și arhitecturală, iar în noaptea dintre ani turiștii participă la o petrecere în stil uzbec.

-Paște în Madagascar, Reunion și Mauritius (26 aprilie-8 mai, redus la 4.720 de euro/persoană)

-Paște în Brazilia, Argentina și Uruguay (26 aprilie-7 mai, redus la 3.490 de euro/persoană)

-Paște în Singapore, Malaezia și Indonezia (28 aprilie-10 mai, redus la 3.120 de euro/persoană)

-Paște în Etiopia, între 24 aprilie și 5 mai. Etiopia este singura țară africană creștină pentru care sărbătorile pascale, numite Fasika, reprezintă una dintre cele mai sacre și venerate sărbători ale Bisericii Ortodoxe Etiopiene. Turiștii pot participa la ceremoniile din Lalibela, cel mai mare centru de pelerinaj creștin din Etiopia, alături de mii de pelerini îmbrăcați în tradiționalul alb etiopian. Ceremonia din Vinerea Mare se desfășoară la Bete Mariam, una dintre cele mai vechi biserici ale complexului, iar slujba din seara de Paște, la Bete Medhane Alemara;

-croaziera de Paște în Australia, Noua Caledonie, Vanuatu și Fiji, care durează 18 zile, din 20 aprilie, redusă cu 500 de euro, la 5.490 de euro/persoană.

Exact Tours organizează în 2027 diverse circuite în Japonia, cu durată de la 10 la 18 zile, dar și cu itinerarii noi. Unul dintre acestea, circuitul “Japonia de la Nord la Sud”, este conceput pentru cei care vor să descopere mai mult decât traseul clasic Tokyo-Kyoto-Osaka și să exploreze diversitatea culturală și geografică a întregii țări.

Christian Tour

Acest tour-operator propune reduceri de până la 65%, tombole cu vouchere de vacanță în valoare de 1.000 de euro, pachete cu cazare de la 1 euro de persoană, în anumite condiții, precum și promoții dedicate familiilor, inclusiv oferte în care copiii beneficiază de gratuități. Campania este disponibilă atât la ROMEXPO, cât și online și în agențiile din țară.

IRI Travel

Compania este specializată în principal pe destinațiile România și Bulgaria, dar prezintă cu ocazia târgului și oferte de sejururi în Grecia și Turcia. IRI Travel derulează o campanie cu reduceri de până la 50% la anumite hoteluri din Bulgaria, valabilă până la 30 noiembrie 2026. Printre destinațiile promovate se numără Albena, Nisipurile de Aur, Sunny Beach, Obzor și Nessebar, dar și stațiuni montane precum Bansko, Borovets și Pamporovo.

Inter-Tour

Această agenție din Bacău promovează reduceri de până la 35%, cu oferte pentru Antalya de la 599 de euro, Creta de la 479 de euro, Zakynthos de la 439 de euro și Hurghada de la 499 de euro de persoană. În cadrul campaniei „Black November” sunt promovate și city break-uri sau excursii tematice, precum Praga și Budapesta la 450 de euro, respectiv excursii la piețele de Crăciun din Sibiu și Brașov de la 465 de lei.

DAL Travel

Pentru iubitorii de circuite internaționale, DAL Travel anunță peste 30 de programe turistice pentru anul 2027, cu reduceri de până la 500 de euro de persoană. Agenția participă cu un stand online, unde echipa de vânzări va răspunde solicitărilor în timp real pe toată durata evenimentului, inclusiv în weekend.

Cu ocazia ediției de toamnă a Târgului de Turism al României, din 19–22 noiembrie, DAL Travel anunță un nou beneficiu al programului „Travel Exclusive Club”. Turiștii vor putea folosi voucherele primite după participarea la circuite de grup cu însoțitor și pentru a reduce costul croazierelor individuale eligibile.

Beneficiul va face parte din programul de fidelizare și după încheierea târgului, iar fiecare voucher poate fi folosit în termen de 24 de luni de la data primirii lui. La peste trei ani de la lansarea programului, mai mult de 8.000 de turiști dețin vouchere cu o valoare cumulată de aproximativ 1,2 milioane de euro, pe care le pot folosi pentru a reduce costul rezervărilor viitoare.

BIBI Touroperator

Compania participă fizic la târg și aduce oferte de vacanțe pentru sezonul estival 2027, sejururi la schi, pachete în stațiuni balneare și în Delta Dunării. Turiștii care nu și-au făcut planuri de sărbători, pot beneficia de reduceri last minute la unele oferte de Crăciun și Revelion.

Pentru Crăciun, mai sunt disponibile sejururi de trei nopți în Predeal, la un hotel de 3 stele, cu demipensiune și cine tradiționale. Pentru Revelion, oferta include pachete de trei nopți la un hotel de 3 stele din Poiana Brașov, cu demipensiune, cine festive, brunch de Anul Nou și tombolă cu premii care constau în sejururi gratuite. Unele pachete beneficiază de reduceri last minute pe durata Târgului de Turism al României.

Pentru vacanțele la schi din februarie 2027, un sejur de trei nopți, cu mic dejun, la un hotel de 3 stele din Predeal pornește de la 1.054 lei/cameră. În Poiana Brașov, un pachet de trei nopți la un hotel de 4 stele, cu acces spa și wellness, este disponibil la 5.472 lei/cameră. În funcție de oferta aleasă, turiștii pot beneficia de închirierea și depozitarea gratuită a echipamentului de schi sau snowboard ori pot opta pentru programe de inițiere în sporturile de iarnă.

În stațiunile balneare, ofertele pentru martie 2027 pornesc de la 909 lei/cameră pentru trei nopți, la un hotel de 3 stele din Băile Herculane, cu mic dejun inclus și acces la facilitățile spa și wellness. La Băile Felix, un sejur de trei nopți la un hotel de 5 stele este disponibil la 2.757 lei/cameră, cu mic dejun, acces în centrul balnear și la aquapark. Pachetele de tratament sunt disponibile, în funcție de hotel și de oferta aleasă, pentru sejururi de minimum cinci nopți.

Pentru 2027, pe litoralul românesc, ofertele interesante sunt sejururile de cinci nopți din iunie 2027 care pornesc de la 1.031 lei/cameră, la un hotel de 2 stele din Saturn, fără masă, cu o reducere de 10%. Un pachet de cinci nopți la un hotel de 4 stele din Olimp, cu servicii ultra all inclusive, este disponibil la 4.735 lei/cameră, cu o reducere importantă de 70%.

Alte oferte ale agenției aduc nopți gratuite de cazare. La un hotel de 4 stele din Covasna, turiștii care rezervă cinci nopți beneficiază de încă o noapte gratuită. Pachetul include demipensiune, cu mic dejun și prânz în sistem bufet, consultație medicală, 20 de proceduri de tratament de persoană/sejur și acces la zona spa și wellness. Tariful promoțional pentru acest pachet este de 4.476 lei/camera.

Pentru Delta Dunării, un sejur de trei nopți în vara anului 2027 pornește de la 1.081 lei/cameră la un hotel de 3 stele din Sulina, cu mic dejun inclus. La un hotel de 5 stele din Crișan, un pachet de aceeași durată, tot cu mic dejun inclus și acces în zona spa wellness, locuri de joacă, terenuri de sport și zone de agrement, este disponibil la 2.255 lei/cameră. În funcție de unitatea aleasă, oferta poate fi completată cu excursii pe canale, pescuit, observarea păsărilor sau servicii spa și wellness.