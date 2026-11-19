O familie din Statele Unite a intrat în Cartea Recordurilor Guinness după ce cinci generații s-au născut în aceeași zi a anului, pe 14 septembrie. Coincidența a început în 1907, odată cu venirea pe lume a lui Wilber Harlow, stră-străbunicul bebelușului Arthur Bell, și a continuat până în 2025, când s-a născut cel mai tânăr membru al familiei.

Donald Harlow, fiica sa, Emma Bell, și nepotul Arthur au toți aceeași zi de naștere Foto: GUINNESS WORLD RECORDS

Primul din familie care s-a născut pe 14 septembrie a fost Wilber Harlow

Arthur a venit pe lume pe 14 septembrie 2025, în ziua în care mama sa, Emma Bell, își sărbătorea ziua de naștere. Și bunicul lui, Donald Harlow, este născut pe 14 septembrie, în 1972. Înaintea lui s-a născut Addie Harlow, mama lui Donald și străbunica lui Arthur, pe 14 septembrie 1949. Primul din familie care a avut această zi de naștere a fost Wilber, venit pe lume în 1907.

Addie Harlow Foto: captură video

Astfel, familia a stabilit recordul pentru cele mai multe generații consecutive născute în aceeași zi a anului. Până acum, recordul era de patru generații și fusese împărțit de șapte familii, încă din secolul al XIX-lea. Familia Bell-Harlow este prima care a demonstrat că această coincidență se întinde pe cinci generații.

Rudele știau că au o situație neobișnuită, însă au decis să solicite omologarea recordului abia când au aflat că al doilea copil al Emmei ar putea veni pe lume pe 14 septembrie. Iar Arthur s-a născut în ziua estimată, continuând și o altă particularitate a familiei: alternanța băiat-fată-băiat-fată-băiat, de la Wilber până la el. „Știam că deținem un record cu patru generații, dar nu am aplicat, pentru că ne doream să ajungem la a cincea”, a povestit Emma.

După nașterea lui Arthur, familia a trimis documentele necesare și a devenit singura deținătoare a titlului. Wilber a fost poștaș și a avut un magazin în Brooks, statul Iowa. Fiica sa, Addie, a lucrat peste 20 de ani ca secretară pentru șeful poliției din La Vista, Nebraska. Ea a murit în 2023 și nu și-a mai cunoscut strănepotul. Familia a păstrat însă tradiția întâlnirilor de ziua de naștere, sărbătorite de obicei la restaurant, cu tort și lumânări.

Wilber și soția sa s-au căsătorit în Maryville, Missouri, același oraș în care Emma și Wyatt s-au cunoscut. Aceasta este o altă coincidență care completează povestea neobișnuită a familiei Bell-Harlow.