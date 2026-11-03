 Un pensionar din SUA a vizionat 1.207 filme într-un singur an!
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Un pensionar din SUA a vizionat 1.207 filme într-un singur an!

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Un american a mers la cinema de trei ori pe zi, timp de un an, și a stabilit un record mondial după ce a urmărit nu mai puțin de 1.207 filme. Glenwood Hoskin Jr. (60 de ani), din Pennsylvania, a petrecut această perioadă în sălile cinematografului Regal din York Haven, reușind să depășească vechiul record de 777 de pelicule, stabilit de Zachariah Swope.

Glenwood Hoskin Jr. este pasionat de filme
Glenwood Hoskin Jr. este pasionat de filme Foto: Guinness World Records

A intrat în Cartea Recordurilor

Astfel, a intrat în Cartea Recordurilor Guinness la categoria celor mai multe filme vizionate într-un cinematograf într-un an. Pasionat de muzică și film de o viață, pensionarul a descoperit provocarea în timp ce căuta recorduri pe internet.

Glenwood și-a planificat provocarea cu multă atenție. În fiecare zi, a verificat programul proiecțiilor și a încercat să vadă cât mai multe filme, de dimineața până aproape de miezul nopții. A început în primăvara anului 2024, cu gândul să depășească recordul anterior înainte de venirea iernii, deoarece nu îi place să conducă pe vreme rece.

Cum Pennsylvania a avut parte de o iarnă blândă, a putut continua și a depășit cu mult obiectivul inițial. Animațiile au fost printre preferatele sale, inclusiv datorită duratei mai scurte, care i-a permis să includă mai multe proiecții într-o zi. I-au plăcut și comediile, mai ales că s-a amuzat văzând cum ceilalți spectatori râdeau la glume pe care el le știa deja.

Printre filmele care l-au surprins plăcut s-au numărat „The Wild Robot” (2024) și „Deadpool & Wolverine” (2024). Americanul spune că nu a întâlnit nicio producție pe care să o considere cu adevărat proastă sau care să nu-i placă.

Pentru a nu cheltui o avere, bărbatul a folosit un abonament Regal Unlimited, de aproximativ 28 de dolari pe lună, care i-a oferit acces nelimitat la filme.

Și-a pregătit mâncarea acasă și a consumat-o între proiecții, iar în pauze s-a plimbat prin cinematograf și în jurul clădirii pentru a face mișcare.

Dincolo de record, experiența i-a adus și prietenii. Angajații și conducerea cinematografului l-au cunoscut bine și l-au ajutat să identifice cele mai scurte filme, astfel încât să-și organizeze cât mai eficient programul.

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