Un pensionar din SUA a vizionat 1.207 filme într-un singur an!
Un american a mers la cinema de trei ori pe zi, timp de un an, și a stabilit un record mondial după ce a urmărit nu mai puțin de 1.207 filme. Glenwood Hoskin Jr. (60 de ani), din Pennsylvania, a petrecut această perioadă în sălile cinematografului Regal din York Haven, reușind să depășească vechiul record de 777 de pelicule, stabilit de Zachariah Swope.
A intrat în Cartea Recordurilor
Astfel, a intrat în Cartea Recordurilor Guinness la categoria celor mai multe filme vizionate într-un cinematograf într-un an. Pasionat de muzică și film de o viață, pensionarul a descoperit provocarea în timp ce căuta recorduri pe internet.
Glenwood și-a planificat provocarea cu multă atenție. În fiecare zi, a verificat programul proiecțiilor și a încercat să vadă cât mai multe filme, de dimineața până aproape de miezul nopții. A început în primăvara anului 2024, cu gândul să depășească recordul anterior înainte de venirea iernii, deoarece nu îi place să conducă pe vreme rece.
Cum Pennsylvania a avut parte de o iarnă blândă, a putut continua și a depășit cu mult obiectivul inițial. Animațiile au fost printre preferatele sale, inclusiv datorită duratei mai scurte, care i-a permis să includă mai multe proiecții într-o zi. I-au plăcut și comediile, mai ales că s-a amuzat văzând cum ceilalți spectatori râdeau la glume pe care el le știa deja.
Printre filmele care l-au surprins plăcut s-au numărat „The Wild Robot” (2024) și „Deadpool & Wolverine” (2024). Americanul spune că nu a întâlnit nicio producție pe care să o considere cu adevărat proastă sau care să nu-i placă.
Pentru a nu cheltui o avere, bărbatul a folosit un abonament Regal Unlimited, de aproximativ 28 de dolari pe lună, care i-a oferit acces nelimitat la filme.
Și-a pregătit mâncarea acasă și a consumat-o între proiecții, iar în pauze s-a plimbat prin cinematograf și în jurul clădirii pentru a face mișcare.
Dincolo de record, experiența i-a adus și prietenii. Angajații și conducerea cinematografului l-au cunoscut bine și l-au ajutat să identifice cele mai scurte filme, astfel încât să-și organizeze cât mai eficient programul.