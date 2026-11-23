20 de ani. Este vârsta pe care o împlinește în acest an, proiectul de modernizare a bulevardului Prelungirea Ghnecea. A fost votat tocmai în 2006 de Parlamentul Capitalei, pe vremea când de destinele orașului se ocupa Adriean Videanu. Drept cadou, la împlinirea frumoasei vârste, primăria sectorului 6, zona în care se află artera de 5,2 kilometri, a „dăruit” proiectului încă 20 de milioane de lei, deși de lucrare răspunde Municipalitatea Bucureștiului.

Pe Prelungirea Ghencea se lucrează la montarea șinelor de tramvai până la Pasajul Domnești Foto: pmb.ro

Telenovela bulevardului Prelungirea Ghencea

Proiectul Prelungirea Ghencea a fost modificat de-a lungul anilor de mai multe ori. Inițial, Prelungirea Ghencea trebuia doar modernizată, supralărgită și legată de Pasajul Suprateran Domnești, inaugurat de bine de rău în 2022. S-a renunțat întâi la scuarul de pe mijloc și s-a decis înlocuirea sa cu șine de tramvai. Apoi, proiectul s-a modificat iar, prin introducerea unor piste pentru biciclete și a unui bazin de retenție pentru colectarea apelor pluviale, cu o suprafață de 4000 de metri pătrați.

Conform ultimei forme a proiectului, Prelungirea Ghencea va avea patru benzi, linia de tramvai va ajunge la Pasajul Domnești, vor fi amenajate trotuare lărgite, piste pentru biciclete, spații verzi. Bazinul va fi construit lângă Pasajul Domnești și va avea o adâncime de șapte metri. Peste bazin urmează să fie realizată, o parcare gigantică de 400 de locuri.

Nu este de mirare că autoritățile au rămas des fără bani, ultima oară, în decembrie 2025, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, semnând un contract de finanțare de 610 milioane de lei. Din sumă, 200 de milioane de lei erau bani nerambursabili, provenind din fonduri europene.

Bazinul de retenție peste care va fi realizată parcarea cu 400 de locuri. Foto: pmb.ro Foto: pmb.ro

Stadiul lucrărilor pe bulevardul Prelungirea Ghencea

Tronsonul I-1,1 kilometri. Este situat între intersecțiile Prelungirea Ghencea/Strada Gârlei/capătul tramvaiului 41 și Prelungirea Ghencea/strada Brașov. După cum anunță oficial reprezentanții Primăriei Capitalei, în prezent se modernizează liniile din zona terminalului 41, pe o lungime de aproximativ 200 de metri și se înlocuiesc peroanele.

În ceea ce privește carosabilul și trotuarele, aici este mai mult de muncă, asfaltarea finală a porțiunii urmând a fi realizată după finalizarea schimbării liniei de tramvai și montarea noilor peroane. Membrii Asociației Prelungirea Ghencea reclamă însă că există mari deficiențe la pista de biciclete și trecerile de pietoni sunt total insuficiente.

Tronsonul II: Str. Brașov – Str. Râul Doamnei adică 0, 7 kilometri: Este cel mai avansat, lucrările de modernizare și supralărgire a arterei sunt gata, șina de tramvai este și ea montată. Se asfaltează în zona intersecției Prelungirea Ghencea-strada Brașov și mai sunt de montat gardurile care separă sensurile tramvaiului și stâlpii care vor susține rețeaua electrică.

Tronsonul III: Str. Râul Doamnei – Str. Valea Oltului (0, 8 kilometri): „Partea stângă a drumului e gata”, anunță reprezentanții Primăriei Capitalei în raportul privind starea lucrărilor. Pe partea dreaptă, se lucrează la dezafectarea conductei de gaz, la rețelele electrice, la stâlpii de iluminat, se fac lucrări pentru montarea șinei de tramvai.„Săptămâna trecută au început și lucrările la rețeaua de canalizare”, precizează despre această porțiune Primăria Capitalei.

Tronsonul IV, între străzile Valea Oltului și Mărăcineni cu o lungime de 1,6 kilometri: Pe partea stângă a drumului, se lucrează la rețeaua de apă și de canalizare, la branșamente, se înlocuiesc utilitățile. La bazinul care se execută pentru evacuarea apelor la Mărăcineni, „zilele trecute s-a turnat beton, acum se fac măsurători topo”, anunță reprezentanții Primăriei Capitalei. .

Tronsonul V, cu o lungime de 1 kilometru, de la strada Mărăcineni până la parcarea de lângă Pasajul Domnești (de tip park and ride). În zona pasajului Domnești, muncitorii lucrează la realizarea noii căi de rulare a tramvaielor și pregătesc montarea rețelei de curent. Tot aici, muncitorii de la Compania Națională pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere, care au realizat pasajul, asfaltează drumul și lucrează la trotuare.