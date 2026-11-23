Cântăreața Parastoo Ahmadi și patru dintre colegii săi au primit luni câte 74 de lovituri de bici din partea autorităților iraniene pentru participarea lor la un concert transmis în direct, fără public, în 2024.

Parastoo Ahmadi, cântăreața iraniană pedepsită cu 74 de lovituri de bici. Foto: captură YouTube

Mostafa Nili, avocatul lui Ahmadi, a confirmat publicației de știri Emtedad că ea și patru membri ai trupei au venit la Parchetul din Qom, după ce au fost condamnați la 74 de lovituri de bici, adăugând că sentința a fost executată luni.

Cântăreață iraniană, pedepsită cu 74 de lovituri de bici din cauza unei piese

Sentința îngrozitoare asupra cântăreței iraniene Parastoo Ahmadi și a patru colegi de trupă a fost executată luni, 23 noiembrie. Nili a declarat că, după ce Curtea de Apel a confirmat verdictul și cazul a fost trimis spre executare, Ahmadi, Soheil Faghihnasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia și Mohsen Lashkari s-au prezentat la unitatea de executare a pedepselor.

Toți cinci au fost biciuiți acolo. Apelurile lor au fost respinse în septembrie, când un șef de secție a Curții de Apel a susținut că probele și argumentele prezentate de avocați erau „insuficiente”.

Tribunalul penal din Qom i-a condamnat pe artiști sub acuzația de „atingere a decenței publice prin producerea și publicarea de conținut vulgar și imoral pe rețelele de socializare”, a relatat Organizația pentru Drepturile Omului Hengaw, cu sediul la Oslo.

Sentința a inclus, de asemenea, o interdicție de doi ani pentru orice activitate artistică și muzicală și o interdicție de călătorie pe doi ani, scrie thenewregion.com.

De unde a pornit totul

Cazul a început pe 11 decembrie 2024, atunci când Parastoo Ahmadi a susținut un concert live care a fost transmis pe platformele de socializare, inclusiv pe YouTube. La începutul videoclipului ea a spus despre cântat faptul că e „un drept la care nu puteam renunța, pentru un pământ pe care îl iubesc cu atâta pasiune”.

Ahmadi a apărut, de asemenea, fără a respecta codul vestimentar strict al republicii islamice, purtând o rochie lungă neagră și cu un ruj roșu intens pe buze. De asemenea, nu avea nici părul acoperit.

La scurt timp după concert, artiștii au fost chemați de autorități și au fost inițiate proceduri legale împotriva lor. La mijlocul lunii decembrie a aceluiași an, sistemul judiciar iranian a descris evenimentul ca fiind neautorizat și încalcând cerințele legale, indicând faptul că a fost deschis un dosar judiciar împotriva cântărețului și a organizatorilor evenimentului.

Iranul a restricționat de mult timp femeile să cânte, în special în spectacolele solo în fața unui public mixt, susținând că acest lucru contrazice principiile religioase și prevederile de moralitate publică prevăzute în Codul Penal Islamic și argumentând că interpretarea solo a femeilor în fața bărbaților poate încuraja un comportament imoral.

În 2018, într-un interviu cu vocalista Sepideh Jandaghi, Centrul pentru Drepturile Omului din Iran, cu sediul în SUA, a declarat că femeilor din Iran li se permite teoretic să cânte public într-un cor sau solo pentru un public exclusiv feminin, dar chiar și atunci s-au confruntat cu dificultăți logistice și financiare majore în organizarea concertelor.

În urma confirmării executării pedepselor cu biciuire, Dadban, un grup de avocați voluntari din afara Iranului, a declarat că loviturile de biciuire nu sunt doar o formă de pedeapsă corporală, ci și o formă de tortură și sunt nejustificabile în baza oricărei acuzații penale.

„Provocarea intenționată a durerii fizice și a suferinței asupra unei persoane prin bătăi sancționate de stat constituie un tratament crud și inuman și, în conformitate cu standardele internaționale ale drepturilor omului, echivalează cu tortură”, a declarat grupul într-un comunicat publicat pe rețelele de socializare.