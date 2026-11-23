Un incident de o gravitate extremă a avut loc într-un poligon de tragere din localitatea Orșova, în apropiere de Reghin, județul Mureș, unde un pompier în vârstă de 44 de ani a fost rănit grav în zona capului în timpul unei sesiuni de trageri.

Incident grav într-un poligon din Mureș Foto: arhivă

Bărbatul, care se afla în timpul său liber și venise la poligon însoțit de mai mulți prieteni, a suferit leziuni severe, fiind transportat de urgență la spital și supus unei intervenții chirurgicale, potrivit informațiilor obținute din surse Antena 3 CNN.

Cum s-a produs accidentul din poligonul de lângă Reghin și care este starea pompierului

Tragedia s-a petrecut vineri, în timpul unei sesiuni private de trageri la care pompierul participa alături de apropiații săi. Potrivit surselor citate de Antena 3 CNN, o bucată de cartuș ar fi ricoșat și l-ar fi lovit direct în zona capului pe bărbatul de 44 de ani.

Rănile suferite au fost atât de grave încât medicii au decis să îl bage imediat în sala de operație. În prezent, pompierul se află internat la secția de Terapie Intensivă, sub stricta supraveghere a cadrelor medicale, care depun eforturi uriașe pentru a-i salva viața.

Cazul a ieșit la iveală abia după trei zile, iar poligonul a fost închis pe durata anchetei

Deși incidentul dramatic s-a produs încă de vineri, detaliile acestui caz au ieșit la suprafață abia acum, la trei zile distanță de la momentul producerii accidentului.

În urma celor întâmplate, autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a ricoșat bucata de cartuș și dacă au fost respectate toate normele de siguranță.

Până la finalizarea cercetărilor, activitatea poligonului din localitatea Orșova a fost suspendată, unitatea fiind închisă.

Tragedie trasă la indigo în Prahova

Tot în cursul zilei de vineri, un alt caz șocant care a implicat un salvator de aceeași vârstă s-a petrecut în județul Prahova. Un pompier în vârstă de 44 de ani a fost găsit împușcat mortal chiar în incinta unei unități a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) din orașul Mizil, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, potrivit Digi24.

Cazul a fost preluat de un procuror militar, care desfășoară cercetări la fața locului alături de polițiștii din Prahova pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia.

„Din primele verificări efectuate, polițiștii au constatat că un cadru militar, în vârstă de 44 de ani, ar fi fost găsit decedat în incinta unității, prezentând o plagă prin împușcare, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, în circumstanțe care urmează să fie stabilite pe parcursul cercetărilor. În prezent, cercetarea la fața locului este efectuată de către procurorul militar competent, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, în vederea stabilirii și clarificării tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au transmis reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Prahova și ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, într-un comunicat comun, potrivit Digi24.