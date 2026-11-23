Atelierul Iris, clădirea de pe Calea Moșilor 34, aleasă în ultimii doi ani în topul celor mai frumos decorate clădiri de Crăciun din România, devine pentru al treilea an consecutiv The Christmas House, sub bagheta creativă a celebrului Nicu Bocancea, cel mai premiat master florist român pe plan internațional.

Cea mai frumoasă clădire de pe Calea Moșilor a devenit The Christmas House Foto: Atelier Iris

Cu tema „Săniuța fuge”, transformarea idilică și inedită a clădirii de patrimoniu Atelier Iris în The Christmas House a fost sărbătorită în stradă, alături de sute de trecători curioși care au asistat la concertul de jazz al artistei Viorica Pintilie și la aprinderea, în numărătoare inversă la unison, a sutelor de mii de luminițe care împodobesc fațada clădirii care își așteaptă admiratorii pe tot parcursul lunii decembrie.

Foto: Atelier Iris

Peste 500 de săniuțe roșii, manufacturate special, un ghem uriaș din lână cu diametrul de 2,5 metri, la care s-au folosit 600 de metri de material, 100 de brazi, construiți cu maiestrie din crenguțe, împodobiți cu sute de mii de luminițe, steaguri roșii agățate la balcoane și infinită creativitate au transformat proiectul conceput de Nicu Bocancea în invitație la joacă, la copilărie și la bucuria sărbătorilor de iarnă.

Nicu Bocancea, cel mai premiat master florist român pe plan internațional (fără fes n.r.) Foto: Atelier Iris

„Este deja o tradiție pentru noi să transformăm Atelierul Iris, unde în această perioadă a anului zeci de spiriduși floriști produc parte din magia Crăciunului în multe case și familii, în The Christmas House. Este al treilea an în care l-am denumit și decorat ca în cele mai frumoase povești imaginate de noi ca o încununare a celor 56 de ani de istorie a familiei Iris în industria florilor din România. Am visat momentul acesta al dezvăluirii fațadei împodobite și al aprinderii luminițelor, este ca un fel de Revelion pentru noi, cu numărătoare inversă strigată în cor, alături de familie, de echipă, de cei dragi, dar și de sutele de oameni care trec prin fața atelierului din Calea Moșilor 34. Sperăm să-i inspirăm pe toți trecătorii să iasă afară și să se bucure de iarnă, avem sute de săniuțe anul acesta, deci multă poftă de joacă, de zăpadă, de copilărie. Dar și multă energie pentru lunile ce urmează în care vom fi parte cu brazii, ideile și decorurile noastre din multe povești de familie. Abia așteptăm! 3, 2, 1, să înceapă furnicarul spiridușilor floriști în laboratorul de magie!”, declară cu emoție master floristul internațional Nicu Bocancea, creatorul multor fațade festive din România, ajunse în topuri internaționale ca repere de frumusețe.

Foto: Atelier Iris

În premieră, decorul The Christmas House va fi prilej de joacă la propriu, nu doar estetic și metaforic, pentru că familia Iris a decis să doneze cele peste 500 de săniuțe roșii copiilor care vor călca pragul Atelierului din Calea Moșilor 34, după ce fațada clădirii va fi „dezbrăcată” de haina de sărbători de iarnă.

Foto: arhiva

„Iarna aduce cea mai mare bucurie copiilor, iar noi ne dorim ca săniuțele noastre din decor să-i însoțească pe cei mai jucăuși dintre ei în zilele cu zăpadă, la plimbările și la întrecerile din parcuri. Așa că îi așteptăm după ce despodobim fațada să-și ia fiecare săniuța lui roșie ca focul, să le surâdă norocul”, declară plin de entuziasm ludic Nicu Bocancea.