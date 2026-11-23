O întâmplare neobișnuită a avut loc în Marea Britanie, unde un bărbat a primit o vedere expediată de sora sa în urmă cu aproape patru decenii. Deși fusese trimisă în 1989, felicitarea a ajuns în cutia poștală abia după 37 de ani, spre surprinderea destinatarului, care a recunoscut imediat scrisul de mână al expeditorului.

Foto: SWNS

Reverendul Danny Reed, în vârstă de 54 de ani, din satul Breage, comitatul Cornwall, a avut parte de o surpriză greu de imaginat: o vedere trimisă de sora sa, Alison, în timpul unei vacanțe în Franța, a ajuns la el după 37 de ani. Povestea neobișnuită a fost relatată de publicațiile KTBS și CBS19.

Vederea expediată în 1989 a ajuns în cutia poștală după aproape patru decenii

Felicitarea poștală, care are pe față o fotografie a castelului Château de Baugé din Franța, fusese expediată pe 6 septembrie 1989. Cu toate acestea, drumul până la destinatar s-a prelungit inexplicabil, iar corespondența a ajuns la adresa lui Danny Reed abia în 2026.

Bărbatul a fost uimit când a descoperit vechea vedere, însă surpriza a fost cu atât mai mare cu cât a recunoscut imediat scrisul surorii sale.

„Vederea părea trimisă chiar ieri”, a povestit britanicul, impresionat de faptul că mesajul a ajuns la el după atâția ani.

Un alt detaliu care a atras atenția a fost combinația neobișnuită de timbre. Pe vedere se afla un timbru francez vechi, în valoare de doi franci, dar și unul britanic recent, care poartă portretul regelui Charles al III-lea.

Ce mesaj îi trimisese Alison fratelui său din Franța

Dincolo de călătoria incredibil de lungă a felicitării, mesajul avea o semnificație personală pentru familia Reed.

Alison îi trimisese fratelui său o scurtă veste despre vacanța sa în Franța, unde își vizita socrii, la puțin timp după căsătorie. Textul era o actualizare simplă, prin care le transmitea celor de acasă că totul este bine.

Astfel, ceea ce trebuia să fie o veste obișnuită, primită la scurt timp după expediere, s-a transformat într-o amintire de familie livrată cu o întârziere de aproape 40 de ani.

Château de Baugé, castelul francez ilustrat pe vederea ajunsă în Marea Britanie

Imaginea de pe felicitare prezintă Château de Baugé, un castel istoric aflat în comuna Baugé-en-Anjou, în departamentul Maine-et-Loire din Franța.

Istoria fortificației începe în anul 1007, când contele Fulk al III-lea de Anjou a construit o fortăreață impunătoare pe o stâncă, în apropierea confluenței râurilor Couasnon și Altrée. Construcția avea un rol defensiv și trebuia să reziste atacurilor venite din partea rivalilor contelui.

În secolul al XV-lea, Yolande de Aragon a inițiat construirea unui castel în interiorul fortificației existente. În timpul Războiului de 100 de Ani, aceasta a ordonat incendierea castelului pentru a împiedica ocuparea lui de către englezi.

Clădirea care poate fi admirată astăzi datează din 1442 și este asociată cu René de Anjou, care a amenajat grădinile domeniului. Castelul a devenit una dintre reședințele sale preferate, fiind locul în care obișnuia să organizeze partide de vânătoare și banchete.

De-a lungul timpului, domeniul a trecut în proprietatea mai multor familii și personalități importante, printre care familia de Alençon.

Castelul a fost restaurat și transformat în muzeu

Un amplu proiect de restaurare a fost demarat în 1960, pentru conservarea monumentului istoric. În prezent, Château de Baugé aparține administrației locale și funcționează ca muzeu municipal.

Importanța sa istorică și arhitecturală este recunoscută oficial, monumentul fiind protejat începând din 1961 de Ministerul Culturii din Franța.

Pentru Danny Reed, însă, castelul va rămâne probabil legat de o poveste mult mai personală: o vedere trimisă de sora sa în 1989, care a avut nevoie de 37 de ani pentru a-și găsi, în cele din urmă, destinatarul.