Pentru cei mai mulți oameni, mai ales cei care locuiesc în orașe, o întâlnire cu un șarpe poate fi un moment destul de neplăcut. Mai ales atunci când această întâlnire are loc noaptea. Iar, în timp ce unii șerpi își petrec nopțile dormind, alții continuă să fie activi chiar și după apus.

Comportamentul lor depinde în funcție de specie Foto: Pixabay

Comportamentul nocturn al șerpilor depinde în funcție de specie, climă și, desigur, de diversele condiții din jurul animalului. În primul rând, trebuie să știm că șerpii sunt animale ectoterme, ceea ce înseamnă că depind de surse externe de căldură pentru a-și regla temperatura corpului.

Practic, activitatea lor este strâns legată de condițiile meteorologice și se poate schimba în funcție de perioada anului.

„Multe specii devin mai puțin active în perioadele cu temperaturi scăzute și pot căuta locuri protejate, care să le ajute să facă față variațiilor de temperatură”, spune specialistul Mario Casas, potrivit marthastewart.com.

Unii șerpi rămân activi și noaptea

Comportamentul nocturn al acestor animale depinde în funcție de specie. Șerpii cu clopoței, de exemplu, tind să fie activi în timpul zilei primăvara și toamna, când temperaturile sunt moderate. Însă, în zilele toride de vară, este mai probabil să fie activi în zori și la amurg. În zonele deosebit de călduroase, precum deșerturile, aceștia pot deveni chiar nocturni.

„Unele specii de șerpi sunt exclusiv nocturne, altele sunt exclusiv diurne, iar altele fac parte dintr-o a treia categorie, numită crepusculară, fiind mai active și putând fi observate mai ales în zori și la amurg”, a explicat și experta Emily Taylor.

Comportamentul lor depinde în funcție de specie

Unele specii nocturne se bazează pe întuneric pentru a evita prădătorii sau pentru a profita de prezența prăzii, care este, de asemenea, activă după apusul soarelui. În timpul zilei, însă, șerpii nocturni stau, în general, ascunși, retrăgându-se în locuri ferite, unde se pot odihni și pot evita prădătorii.

Desigur, există și specii de șerpi diurni, care au un comportament exact opus. Însă, există și șerpi speciali, care devin activi cu totul în alte momente ale zilei.

Șerpii crepusculari sunt cei mai activi în zori și la amurg, când temperaturile sunt moderate, iar prada poate fi în mișcare. După activitatea din cursul serii, aceștia se retrag de obicei într-un loc adăpostit pentru a petrece noaptea.