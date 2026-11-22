Tinerilor în ziua de astăzi le este tot mai greu să-și găsească un loc de muncă, mai ales unul care să le ofere un salariu competitiv. Însă, o țară din apropiere de România caută angajați pentru o meserie care nu necesită experiență sau studii superioare, iar salariul oferit este de peste 1.000 de euro.

Grădinarii pot câștiga salarii de peste 1.000 de euro Foto: Freepik

Românii care caută un loc de muncă bine plătit au la dispoziție o oportunitate foarte atractivă în apropiere de țara noastră. În Croația sunt căutați nu mai puțin de 100 de grădinari și nu este nevoie de experiență sau de studii superioare. Persoanele interesate de un astfel de loc de muncă vor trebui să aibă grijă de spațiile verzi, florile și grădinile din jurul clădirilor de birouri, hotelurilor și chiar și din jurul locuințelor.

Potrivit informațiilor de la Blic, mai multe companii care au postat astfel de anunțuri de angajare au făcut publice și salariile oferite. De exemplu, firma Agram Vrt din Zagreb caută șase grădinari și oferă un salariu de pornire de 1.105 euro brut. Cunoașterea limbii engleze este, desigur, un avantaj.

Salariile trec de 1.000 de euro

În același timp, în Dubrovnik, Jadran Luxury Hotels oferă cinci posturi pentru această poziție și oferă un salariu de 1.225 de euro brut. Pe insula croată Krk, hotelurile din Punat sunt dispuse să angajeze grădinari pentru salarii de 1.135 de euro.

Desigur, nu toate companiile au postat salariile pe care le oferă. Cu toate acestea, oferta din Croația este una tentantă pentru mulți oameni care se află în căutarea unui loc de muncă bine plătit.

Nu este nevoie de experiență sau studii superioare

În unele cazuri, salariile pentru poziția de grădinar pot fi chiar și mai mari în Croația. O ofertă tentantă a venit în primăvara acestui an, când Zagreb Holding căuta zece grădinari pentru filiala Zrinjevac.

Salariul de pornire pe care îl oferea era de 1.370 de euro brut, adică 980 de euro net, dar era oferit și un spor lunar de 177 de euro net. Practic, venitul total ajungea la 1.160 de euro net, la final de lună. Iar, pentru astfel de poziții, nici nu este nevoie de experiență, în cele mai multe cazuri.