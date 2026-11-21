Nenumărați români au acasă animale de companie, iar cele mai comune alegeri rămân, fără doar și poate, câinii și pisicile. Însă, atunci când vine vorba despre câini, există anumite rase pe care medicii veterinari și experții în comportament canin nu le recomandă întotdeauna.

Experta nu recomandă ciobăneștii germani Foto: Pixabay

Câinii se numără printre cele mai populare alegeri din întreaga lume, atunci când vine vorba despre animale de companie. Însă, fiecare rasă de câine are propriul temperament și propriile particularități atunci când vine vorba despre sănătate. Iar, potrivit express.co.uk, există o anumită rasă pe care un medic veterinar nu o recomandă niciodată.

Potrivit expertului, acești câini sunt născuți să fie „anxioși”, iar, în ciuda faptului că este vorba despre una dintre cele mai îndrăgite rase din întreaga lume, medicul veterinar nu o recomandă. Este vorba despre faimoșii ciobănești germani.

„Dacă au parte de o experiență neplăcută, nu o uită niciodată”

Experta britanică este cunoscută în rândul internauților drept „Cat The Vet” și are peste 300.000 de urmăritori pe platforma de socializare TikTok. Într-un videoclip mai vechi, Cat a spus că există unele rase de câine pe care nu le recomandă, iar pe primul loc se aflau ciobăneștii germani.

Ea a subliniat că aceștia sunt „câini absolut superbi”, însă, fiind o rasă folosită pentru pază, sunt „foarte reactivi”, deoarece au fost „crescuți pentru a fi suspicioși și anxioși”.

„Dacă au parte de o experiență neplăcută, nu o uită niciodată. Sunt superbi, dar sunt mari, puternici și pot fi extrem de greu de gestionat”, a spus specialista britanică.

Ce alte rase de câini nu recomandă experta

Experta a spus că, din aceste motive, nu recomandă ciobăneștii germani. De asemenea, medicul veterinar a mai spus că nu ar putea avea niciodată câini din rasele cu botul turtit, din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă aceștia.

Ea a descris aceste rase brahicefalice drept „niște căței absolut minunați”, dar a subliniat că „nu merită să sufere atât de mult”. Iubitoarea de câini a spus că „nu ar putea contribui niciodată la această suferință alegând în mod deliberat să dețină un astfel de câine”.