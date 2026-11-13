 Ce se întâmplă în organism dacă consumi supă în fiecare zi. Un medic renumit spune la ce trebuie să ai grijă
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Ce se întâmplă în organism dacă consumi supă în fiecare zi. Un medic renumit spune la ce trebuie să ai grijă

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Supele pot fi pregătite în nenumărate feluri, iar medicii nutriționiști le recomandă des pentru o dietă cât mai echilibrată. Iar, de-a lungul timpului, poate că mulți dintre noi ne-am întrebat ce se poate întâmpla dacă am servi supe în fiecare zi.

Supele sunt recomandate de medicii nutriționiști
Supele sunt recomandate de medicii nutriționiști Foto: Shutterstock

Putem consuma supă la fiecare masă vreme de luni de zile și tot nu vom repeta aceeași rețetă nici măcar o dată. Supele pot fi pregătite din aproape orice fel de ingredient, lucru care face ca profilul lor nutrițional să fie extrem de divers.

O supă cu zeamă limpede poate fi bogată în fasole și cereale integrale. În același timp, o supă-cremă poate conține cantități mari de brânză sau smântână pentru gătit, ceea ce îi crește considerabil conținutul de grăsimi saturate. Însă, poate că varianta cea mai dietetică este o supă simplă de legume, bogată în nutrienți. O astfel de supă poate include ingrediente precum varză, broccoli, morcovi, roșii, usturoi, ceapă și diverse verdețuri.

Supele sunt alimente foarte sănătoase

O supă simplă de legume este foarte utilă pentru organism, iar medicii nutriționiști o recomandă celor care își doresc să adopte o dietă mai sănătoasă.

„Acest tip de supă furnizează fibre alimentare, antioxidanți, vitamine și minerale care susțin sănătatea digestivă și cardiovasculară. Supele pe bază de varză și broccoli sunt deosebit de bogate în glucozinolați, compuși care pot avea proprietăți antiinflamatorii” explică doctorița Nadine Hassan, conform Real Simple.

Ce se întâmplă dacă consumi supă în fiecare zi

Consumul zilnic de supă va avea anumite efecte asupra organismului. O supă bogată în legume ne poate ajuta să consumăm mai multe fibre, în timp ce o supă la conservă, cu un conținut ridicat de sare, ar putea duce la un aport de sodiu mai mare decât cel recomandat. Este important să fim atenți la ingredientele din supa noastră.

„Pe termen scurt, persoanele pot observa o îmbunătățire a tranzitului intestinal, o senzație accentuată de sațietate și un aport mai mare de lichide, datorită conținutului de fibre și apă”, a mai spus dr. Hassan.

Pe parcursul mai multor luni, consumul zilnic al unei supe bogate în legume ar putea susține digestia și sănătatea inimii și poate chiar să reducă nivelul de colesterol din organism. Însă, este important să fim foarte atenți la nivelul de sare din supă.

„Cercetările arată că fibrele pot contribui la scăderea nivelului de LDL, cunoscut adesea drept colesterol rău, un aspect important pentru sănătatea inimii”, spune Hassan.

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