O descoperire arheologică neașteptată a fost făcută în Anglia, complet întâmplător. În timp ce încercau să descopere locul unde a trăit un sfânt englez din Evul Mediu timpuriu, arheologii au dat peste ceva mult mai vechi.

Au descoperit un monument uimitor Foto: Fane Road Archaeology Group

În timp ce inspectau un sit asociat cu epoca creștină, în căutarea unui sfânt medieval englez, arheologii au făcut o cu totul altă descoperire. Este vorba despre rămășițele unui monument preistoric monumental, circular, cu un diametru de aproximativ 75 de metri. În jurul monumentului se găsea un șanț lat de aproximativ cinci metri, potrivit experților.

Iar structura nu era doar o simplă movilă funerară. Arheologii au reușit să determine faptul că ar fi vorba despre un henge, un tip de monument preistoric construit din pământ și asociat în general, cu activități ceremoniale.

Descoperirea a fost făcută întâmplător

Monumentul ar fi fost construit în perioada neolitică sau chiar la începutul Epocii Bronzului. Iar în ciuda faptului că structuri similare au mai fost descoperite în Marea Britanie, situl de la Crownland se distinge ca fiind unul dintre cele mai mari din zona Fens din estul Angliei.

Cercetătorii britanici de la Universitatea Newcastle și Universitatea Sheffield cercetau zona deoarece doreau să înțeleagă mai bine viața sfântului Guthlac din Crowland, un pustnic care a murit în anul 741, conform Futura Science.

Arheologii căutau cu totul altceva

Guthlac s-a născut în jurul anului 675, în perioada în care creștinismul începea să se consolideze tot mai puternic în regatele anglo-saxone. Viitorul pustnic locuia în regatul Mercia și a renunțat la viața de războinic pentru a deveni călugăr. În cele din urmă, el s-a retras în zonele mlăștinoase din jurul orașului Crowland și și-a petrecut restul vieții ca pustnic.

Deși își dorea să se izoleze de restul lumii, oamenii îl vizitau adesea pe Guthlac, pentru a-i cere sfaturi. El era cunoscut ca fiind un om profund religios, iar acum, arheologii au încercat să afle unde, exact, a trăit pustnicul.

În regiune există mai multe locații asociate cu el, cât și cu Pega, sora lui Guthlac, care a fost tot o pustnică. Din 2021, arheologii au săpat în zona Anchor Church Field, la nord de Crownland. Acum, au scos la lumină un monument cu totul neașteptat.