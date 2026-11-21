O dietă sănătoasă și echilibrată nu este mportantă numai pentru a ne ține greutatea corporală sub control dar și pentru a ne asigura că vom avea înmdeajuns de multă energie pe parcursul zilei. Iar, pentru a nu ne confrunta cu o senzație extremă de oboseală, trebuie să știm precis cât de des trebuie să mâncăm.

Mesele echilibrate sunt importante pentru dietă Foto: Arhivă

Mâncarea pe care o consumăm are un impact uriaș asupra stării noastre de sănătate. De la greutatea corporală și până la modul în care organele noastre interne funcționează, totul va fi modificat de dieta pe care o avem. Inclusiv energia pe care o avem pe parcursul zilei.

„Nu uita că hrana este combustibilul organismului, iar momentul în care îl furnizăm contează. O masă echilibrată, care conține proteine slabe, carbohidrați complecși și grăsimi sănătoase, îi oferă organismului un aport constant de energie, pe care acesta o digeră și o utilizează în următoarele câteva ore”, spune nutriționista Amy Shapiro, conform Real Simple.

Dieta influențează starea de energie

Medicul nutriționist a explicat că, dacă vom servi gustări aproape constant, vom resimți o senzație neplăcută, iar acest lucru nu este indicat pentru dietă. Însă, chiar și situația opusă are efecte negative.

„Dacă trece prea mult timp fără să mănânci, nivelul de energie scade: te poți simți obosit, lipsit de claritate mentală sau iritabil și este mai probabil să mănânci în exces sau să alegi ceva dulce atunci când te așezi, în sfârșit, la masă”, explică Amy Shapiro.

Cât de des trebuie să iei masa

Pentru a nu ne confrunta cu o senzație persistentă de foame și, în cele din urmă, cu oboseală, este important să știm cum să consumăm alimente la un interval optim.

„Pentru majoritatea oamenilor, acest lucru presupune să ia micul dejun la una-două ore după trezire, să ia prânzul la trei-cinci ore după aceea, să consume o gustare mică, bogată în proteine, după-amiaza, dacă între prânz și cină trec mai mult de cinci ore, și să ia cina, în mod ideal, cu două-trei ore înainte de culcare”, a explicat nutriționista.

Iar dacă ni se face foame între mese, este crucial să servim o gustare cât mai sănătoasă, care să ne ofere nutrienții necesari pentru buna funcționare a organismului.