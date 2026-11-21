Este o poveste care pare a fi desprinsă din scenariul unui film, dar pentru această femeie, este realitatea de zi cu zi. Fiica nelegitimă a multimilionarului M.B., fostul patron al companiei Adeplast, a moștenit o avere de 2,5 milioane de euro, dar lupta pentru bani rămâne una complicată.

Femeia a revendicat 2 milioane de euro Foto: Shutterstock

Milionarul M.B., fostul patron al companiei Adeplast, a decedat în anul 2019 din cauza unor probleme medicale și i-a lăsat fiicei sale nelegitime suma de 2,5 milioane de euro. Peste noapte, viața femeii s-a schimbat complet. De la spălatul scărilor de bloc, ea a devenit milionară, dar după ce a descoperit încă un milion de dolari pe care frații ei i l-ar fi ascuns, lupta pentru bani continuă.

Multimilionarul M.B. avea oficial patru băieți și nimeni nu știa de existența unei fiice nelegitime, R. Femeia a avut o copilărie dificilă și, potrivit Cancan, ar fi lucrat ca femeie de serviciu.

A moștenit 2,5 milioane de euro

Cu toate acestea, după ce milionarul a murit din cauza unor complicații medicale, R. a fost inclusă în masa succesorală și a primit 2,5 milioane de euro. După ce a primit banii, femeia și-a cumpărat mai multe obiecte de lux, fiind vorba despre mașini, bijuterii și și-a angajat chiar și un șofer personal.

Femeia a investit și în imaginea ei, apelând la botox și la acid în buze, cât și la o operație de micșorare a stomacului. Însă, la mai mulți ani de la moartea multimilionarului, R. spune că frații ei vitregi ar fi ascuns un milion de euro.

Ce a cerut fiica nelegitimă a milionarului

Cu o lună înainte de deces, afaceristul ar fi transferat cinci milioane de euro către fiii săi și către parteneră. În ordinele de plată, sumele erau justificate ca fiind cheltuieli legate de spitalizare.

Fiica nelegitimă a milionarului a spus că aceste cheltuieli fuseseră plătite din conturile firmei tatălui ei. Astfel, cele cinci milioane ar fi trebuit împărțite și cu ea. Potrivit cererii de la dosar, ea a solicitat suma de 2 milioane de euro.

Cu toate acestea, judecătorii au analizat cu atenție informațiile de la dosar și au decis că transferurile reprezentau donații indirecte și nu a fost dovedită nicio ascundere frauduloasă a banilor.

Pe 1 octombrie 2026, Judecătoria Ploiești nu numai că a respins cererea femeii, dar a obligat-o să plătească cheltuieli de judecată de 30.472 de lei.