Mierea ar putea avea beneficii pentru piele care depășesc utilizările sale cunoscute în tratarea rănilor și arsurilor. Un studiu realizat de cercetători din Italia arată că mierea multiflorală ar putea ajuta celulele pielii să facă față mai bine stresului provocat de radiațiile ultraviolete. Descoperirea a fost făcută în laborator, iar oamenii de știință încearcă acum să înțeleagă mecanismele biologice care stau la baza acestui efect.

Cunoscută de multă vreme pentru proprietățile sale antioxidante, antimicrobiene și antiinflamatorii, mierea continuă să surprindă comunitatea științifică. Noi experimente de laborator sugerează că acest produs natural ar putea contribui și la protejarea celulelor pielii împotriva efectelor nocive ale radiațiilor ultraviolete.

Cercetarea, realizată de o echipă de oameni de știință din Italia, a analizat efectele mierii multiflorale asupra unor celule umane implicate în menținerea și regenerarea pielii. Rezultatele au indicat modificări favorabile ale răspunsului celular la stresul provocat de expunerea la radiații UV.

Potrivit informațiilor prezentate de SciTechDaily, descoperirile ar putea deschide noi direcții de cercetare privind utilizarea mierii în produse destinate îngrijirii și protecției pielii.

Mierea, un posibil aliat împotriva efectelor nocive ale radiațiilor UV

Expunerea prelungită la radiațiile ultraviolete reprezintă unul dintre principalii factori care contribuie la îmbătrânirea prematură a pielii. Lumina solară poate provoca stres celular, poate afecta structurile celulare și poate favoriza apariția unor modificări asociate cu deteriorarea țesuturilor.

În acest context, cercetătorii încearcă să identifice substanțe care ar putea susține mecanismele naturale de apărare ale pielii.

Mierea se află deja în atenția specialiștilor datorită compoziției sale și proprietăților biologice. Preparatele pe bază de miere sunt utilizate în anumite produse medicale, inclusiv pansamente, geluri și unguente destinate îngrijirii arsurilor și rănilor dificil de vindecat.

Noul studiu aduce în discuție o posibilă utilizare suplimentară: susținerea rezistenței celulelor pielii în fața stresului indus de radiațiile UV.

Cum au testat oamenii de știință efectele mierii asupra celulelor pielii

Pentru a observa reacțiile biologice, cercetătorii au realizat experimente folosind celule stem ale pielii umane, fibroblaste și keratinocite.

Aceste tipuri de celule au roluri importante în structura, funcționarea și regenerarea pielii.

Culturile celulare au fost dezvoltate împreună într-un bioreactor special, conceput pentru a reproduce cât mai bine anumite condiții întâlnite în țesutul cutanat uman.

O parte dintre celule a fost tratată cu miere multiflorală într-o concentrație de 1%, timp de 48 de ore înainte de expunerea la radiații ultraviolete. Celelalte culturi au fost păstrate fără acest tratament, pentru a putea fi comparate rezultatele.

Ulterior, specialiștii au analizat reacțiile celulelor la stresul provocat de radiațiile UV. Au fost urmărite inclusiv activitatea unor gene implicate în procese precum îmbătrânirea celulară, răspunsul la stres, regenerarea țesuturilor și menținerea proprietăților celulelor stem.

Ce au observat cercetătorii după tratarea celulelor cu miere

Rezultatele experimentului au indicat că mierea multiflorală ar putea influența pozitiv modul în care anumite celule ale pielii reacționează la deteriorarea provocată de radiațiile ultraviolete.

În special, celulele stem tratate cu miere au prezentat o capacitate antioxidantă mai ridicată și au eliberat cantități mai mici de oxid nitric.

Aceste modificări sunt importante deoarece stresul oxidativ poate afecta funcționarea normală a celulelor și poate contribui la deteriorarea țesuturilor.

De asemenea, cercetătorii au identificat modificări în reglarea răspunsurilor celulare la stres în cazul celulelor stem și al fibroblastelor.

Observațiile sugerează că anumite componente ale mierii multiflorale ar putea contribui la mecanismele naturale prin care pielea se apără de efectele agresiunilor externe.

De ce este importantă această descoperire pentru sănătatea pielii

Pielea este expusă zilnic unor factori care îi pot afecta structura și funcționarea, iar radiațiile ultraviolete reprezintă una dintre cele mai importante surse de stres pentru celulele cutanate.

Deteriorarea provocată de expunerea la soare este asociată cu apariția ridurilor, pierderea elasticității și îmbătrânirea prematură. Expunerea excesivă la radiații UV crește, de asemenea, riscul de cancer de piele.

Din acest motiv, identificarea unor substanțe care ar putea susține mecanismele de protecție celulară este importantă pentru dezvoltarea unor noi soluții în dermatologie și cosmetică.

Mierea multiflorală ar putea deveni un subiect de interes pentru cercetările viitoare, mai ales datorită proprietăților sale antioxidante și antiinflamatorii.

Totuși, rezultatele obținute până acum trebuie interpretate cu prudență. Experimentul a fost realizat pe culturi de celule umane, nu pe persoane expuse direct la soare.

Prin urmare, nu există deocamdată suficiente dovezi pentru a afirma că aplicarea mierii pe piele oferă protecție solară sau previne apariția cancerului cutanat.