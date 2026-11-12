Bomboane cu mere, miere și arahide. Rețeta simplă fără coacere care cucerește prin gust

Dacă ești în căutarea unui desert rapid, preparat din ingrediente simple și plin de arome specifice sezonului rece, aceste bomboane cu mere, arahide și cacaua pot fi alegerea ideală. Nu necesită coacere, se prepară ușor și sunt perfecte pentru momentele în care îți dorești ceva dulce alături de o cană de ceai sau cafea.

Rețetă simplă pentru zilele de toamnă Foto: Captură video Youtube

Cum se prepară desertul

Pentru compoziție, vei avea nevoie de două-trei mere, în funcție de dimensiune, 150 de grame de arahide, 50 de grame de miere, 25 de grame de cacaua și un praf de scorțișoară.

Pentru glazură sunt necesare 70 de mililitri de lapte, 30 de grame de unt, 15 grame de cacao, 20 de grame de miere și cinci grame de cocos răzuit.

Primul pas este pregătirea merelor. Acestea se curăță, se taie bucăți și se mixează cu ajutorul unui blender până se obține un piure fin. Compoziția se pune apoi pe foc și se gătește la temperatură medie până când excesul de lichid se evaporă.

Între timp, arahidele se rumenesc ușor într-o tigaie uscată, pentru a-și intensifica aroma. După ce se răcesc, se mărunțesc cu ajutorul blenderului.

Piureul de mere se amestecă apoi cu arahidele măcinate, mierea, cacao și un praf de scorțișoară. Ingredientele trebuie omogenizate foarte bine, până când rezultă o compoziție densă și aromată. Pentru a se întări suficient, aceasta se lasă la frigider pentru o perioadă.

Separat se prepară glazura. Laptele, untul, cacaua și mierea se încălzesc într-un vas, amestecând continuu până când se formează o cremă fină, lucioasă și omogenă.

După răcire, din compoziția cu mere și arahide se formează biluțe de dimensiuni egale. Acestea se stropesc cu glazura de ciocolată și se presară cu cocos răzuit pentru un aspect apetisant și un plus de gust.

La final, bomboanele se păstrează la frigider până când glazura se întărește complet.

Un desert plin de savoare și arome de sezon

Merele și scorțișoara formează una dintre cele mai apreciate combinații ale toamnei, iar în această rețetă sunt completate de gustul intens al cacaoi și de textura crocantă a arahidelor. Rezultatul este un desert aromat, ușor de pregătit și potrivit atât pentru cei mici, cât și pentru adulți.

Fără coacere și fără pași complicați, aceste bomboane sunt ideale pentru zilele în care vrei să pregătești ceva dulce în timp scurt, folosind ingrediente pe care, de cele mai multe ori, le ai deja în casă.