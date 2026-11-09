 Salată de dovleac la grătar cu năut crocant, o combinație de toamnă
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Salată de dovleac la grătar cu năut crocant, o combinație de toamnă

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Dulceața dovleacului la grătar se îmbină cu textura năutului crocant într-o salată plină de savoare. Un contrast apetisant între miezul fraged și boabele rumenite, pentru un prânz de toamnă pe care să-l savurezi pe îndelete.

Salată de dovleac la grătar cu năut crocant
Salată de dovleac la grătar cu năut crocant Foto: Shutterstock

Ingrediente

5 felii de dovleac, curățate de coajă și de semințe

sare

piper

ulei

200 g năut la conservă

100 g salată rucola și salată creață

Pentru dressing

2 linguri ulei de măsline

2 linguri zeamă de lămâie

1 lingură muștar

sare

piper

Mod de preparare

Ungi feliile de dovleac cu puțin ulei, le presari cu sare și cu piper, după gust. Le așezi pe grătarul încins și le ții câteva minute pe fiecare parte, apoi le așezi pe un platou.

Scurgi și speli năutul, apoi îi îndepărtezi pielițele și-l așezi într-o tavă de cuptor tapetată

cu hârtie de copt. Îl condimentezi cu sare și cu piper, după gust, și îl ții la cuptorul preîncălzit până se rumenește. Îl așezi pe platou lângă feliile de dovleac.

Pentru dressing, bați bine ingredientele până obții o emulsie. Adaugi cele două tipuri de salată peste ingredientele de pe platou, torni dressingul peste ele și amesteci.

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