Salată de dovleac la grătar cu năut crocant, o combinație de toamnă
Dulceața dovleacului la grătar se îmbină cu textura năutului crocant într-o salată plină de savoare. Un contrast apetisant între miezul fraged și boabele rumenite, pentru un prânz de toamnă pe care să-l savurezi pe îndelete.
Ingrediente
5 felii de dovleac, curățate de coajă și de semințe
sare
piper
ulei
200 g năut la conservă
100 g salată rucola și salată creață
Pentru dressing
2 linguri ulei de măsline
2 linguri zeamă de lămâie
1 lingură muștar
sare
piper
Mod de preparare
Ungi feliile de dovleac cu puțin ulei, le presari cu sare și cu piper, după gust. Le așezi pe grătarul încins și le ții câteva minute pe fiecare parte, apoi le așezi pe un platou.
Scurgi și speli năutul, apoi îi îndepărtezi pielițele și-l așezi într-o tavă de cuptor tapetată
cu hârtie de copt. Îl condimentezi cu sare și cu piper, după gust, și îl ții la cuptorul preîncălzit până se rumenește. Îl așezi pe platou lângă feliile de dovleac.
Pentru dressing, bați bine ingredientele până obții o emulsie. Adaugi cele două tipuri de salată peste ingredientele de pe platou, torni dressingul peste ele și amesteci.