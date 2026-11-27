Cum faci ceapă Tennessee. Garnitura americană cu brânză
Tăiată în rondele și coaptă cu unt și brânză, ceapa se înmoaie și capătă un gust dulceag. Deasupra, brânza se topește și se rumenește ușor. Servește ceapa Tennessee fierbinte, lângă friptură sau cu pâine prăjită.
Ingrediente
1 kg ceapă albă
sare
piper
1 linguriță praf de usturoi
200 g cheddar ras
200 g mozzarella rasă
½ pachet unt
100 g parmezan sau cașcaval ras
Mod preparare
Cureți ceapa, o speli, o tai rondele, apoi o desfaci în inele.
Ungi o tavă de cuptor cu unt și așezi în ea inelele de ceapă.
Adaugi sare și piper, după gust, apoi praful de usturoi, amesteci și nivelezi.
Așezi peste ceapă cheddarul și mozzarella, apoi presari deasupra parmezanul.
Pui tava la cuptor, până când brânza se rumenește.