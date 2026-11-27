Tăiată în rondele și coaptă cu unt și brânză, ceapa se înmoaie și capătă un gust dulceag. Deasupra, brânza se topește și se rumenește ușor. Servește ceapa Tennessee fierbinte, lângă friptură sau cu pâine prăjită.

ceapă Tennessee Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 kg ceapă albă

sare

piper

1 linguriță praf de usturoi

200 g cheddar ras

200 g mozzarella rasă

½ pachet unt

100 g parmezan sau cașcaval ras

Mod preparare

Cureți ceapa, o speli, o tai rondele, apoi o desfaci în inele.

Ungi o tavă de cuptor cu unt și așezi în ea inelele de ceapă.

Adaugi sare și piper, după gust, apoi praful de usturoi, amesteci și nivelezi.

Așezi peste ceapă cheddarul și mozzarella, apoi presari deasupra parmezanul.

Pui tava la cuptor, până când brânza se rumenește.