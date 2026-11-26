Chiftelele de cartofi reprezintă o alegere inspirată pentru zilele de post, mai ales atunci când îți dorești să pregătești ceva gustos, sățios și ușor de făcut, fără să petreci prea mult timp în bucătărie. Cu doar câteva ingrediente accesibile, pe care probabil le ai deja în cămară, poți obține un preparat aromat, cu o crustă rumenă și un interior moale și delicios. Usturoiul, morcovul și verdeața proaspătă completează perfect gustul cartofilor, iar un mic truc în timpul preparării te ajută să obții o compoziție care se modelează fără dificultate.

Chiftele de cartofi de post, crocante la exterior și moi în interior. Foto: arhiva

Ce ingrediente îți trebuie pentru chiftelele de cartofi de post

Unul dintre avantajele acestei rețete este faptul că nu necesită ingrediente costisitoare sau greu de găsit. Cartofii reprezintă baza preparatului, în timp ce făina sau pesmetul ajută la obținerea unei compoziții suficient de consistente pentru a putea forma chiftelele.

Pentru aproximativ 4-5 porții, pregătește următoarele ingrediente:

6-7 cartofi mari;

2-3 linguri de făină sau pesmet;

3 căței de usturoi;

1 morcov potrivit, dat prin răzătoarea fină;

mărar sau pătrunjel proaspăt, în funcție de preferințe;

sare și piper, după gust;

ulei pentru prăjit.

Cum prepari chiftelele din cartofi. Rețeta explicată pas cu pas

Pentru început, spală bine cartofii și pune-i la fiert într-o oală cu apă. Lasă-i până când devin moi și pot fi străpunși cu ușurință cu o furculiță, apoi scurge-i și îndepărtează coaja, dacă i-ai fiert în coajă. Zdrobește-i cu o furculiță sau cu ustensila pentru piure, până când obții o pastă omogenă, fără să adaugi lapte, unt sau alte ingrediente care nu sunt potrivite pentru varianta de post.

Separat, curăță morcovul, dă-l pe răzătoarea mică și stoarce-l foarte bine pentru a elimina excesul de apă. Acest detaliu este important, deoarece legumele prea umede pot face compoziția dificil de modelat și pot împiedica obținerea unei texturi potrivite.

Peste cartofii zdrobiți adaugă morcovul pregătit, usturoiul pisat, verdeața tocată mărunt, sarea și piperul. Încorporează treptat făina sau pesmetul și amestecă toate ingredientele până când obții o compoziție bine legată. Dacă amestecul este prea moale și se lipește de mâini, mai poți adăuga puțin pesmet sau făină, însă fără să exagerezi, pentru a nu obține chiftele prea dense.

Trucul pentru chiftele care nu se desfac: după ce ai terminat de pregătit compoziția, acoperă vasul și lasă-l la frigider aproximativ 30 de minute. Temperaturile scăzute ajută amestecul să se întărească, astfel încât chiftelele să poată fi modelate mai ușor și să își păstreze forma în timpul prăjirii.

După ce compoziția a stat suficient la rece, umezește-ți ușor mâinile și formează chiftele de dimensiuni potrivite, rotunde sau ușor aplatizate. Încinge uleiul într-o tigaie și prăjește-le la foc mediu, pe ambele părți, până când capătă o crustă frumos rumenită și apetisantă.

La final, scoate chiftelele pe o farfurie tapetată cu șervețele de hârtie, pentru a elimina surplusul de ulei. Le poți servi imediat, cât sunt încă fierbinți și au exteriorul crocant.

Cu ce poți combina chiftelele de cartofi pentru o masă gustoasă

Chiftelele de cartofi sunt suficient de versatile încât pot fi incluse în mai multe combinații culinare, în funcție de gusturile fiecăruia. Pentru o masă tradițională de post, le poți servi alături de castraveți murați, gogonele, varză murată sau alte murături de sezon, care echilibrează foarte bine gustul cartofilor.

O altă variantă delicioasă este să le însoțești de un mujdei de usturoi, o salată proaspătă de roșii sau o salată de varză cu puțin oțet și ulei. Dacă preferi un preparat mai consistent, poți adăuga și o garnitură de legume la cuptor.

Indiferent de combinația aleasă, aceste chiftele de cartofi de post sunt o soluție practică atunci când vrei să pregătești ceva bun din ingrediente simple, fără cheltuieli mari și fără tehnici complicate de gătit.