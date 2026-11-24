Ouăle și buchețelele de broccoli se îmbină într-o frittata fragedă, cu suprafața ușor rumenită. Savuroasă atât caldă, cât și rece, poate fi servită la micul dejun, la prânz sau luată la pachet.

Frittata cu broccoli Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 căpățână medie de broccoli

8 ouă

50 g parmezan ras

100 g mozzarella rasă

4–5 linguri iaurt cremos

1–2 linguri ulei

câteva roșii cherry

1 ceapă medie

2 căței de usturoi

sare

piper

Mod de preparare

Speli broccoli, îl rupi în buchețele și îl gătești la aburi 5 minute. Îl lași la scurs.

Încingi uleiul într-o tigaie care poate intra și la cuptor, apoi călești ceapa și usturoiul, tăiate mărunt. Adaugi sare și piper, după gust, și amesteci.

Separat, bați ouăle cu sare și piper, după gust, adaugi iaurtul și cele două tipuri de brânză și omogenizezi compoziția. Torni amestecul în tigaie și îl lași câteva minute pe foc mic. Așezi deasupra buchețelele de broccoli și roșiile cherry tăiate în jumătăți. Pui tigaia la cuptor, până când frittata se rumenește și se coagulează, aproximativ 25 de minute.