Pâinea crocantă și ricotta fină formează o combinație simplă, care lasă loc pentru toppingurile preferate. Servește bruschettele imediat după pregătire, ca aperitiv sau ca gustare între mese.

Bruschette cu ricotta Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 pâine rustică sau baghetă

200 g brânză ricotta

200 g roșii cherry

1 mână de rucola

câteva frunze de busuioc proaspăt

2–3 linguri ulei de măsline

1 lingură oțet balsamic sau glazură balsamică

sare

piper proaspăt măcinat

Mod de preparare

Tai pâinea felii groase, de aproximativ 1–1,5 cm. Așezi feliile pe o tavă sau într-o tigaie grill și le prăjești până devin aurii și crocante.

Speli roșiile și le tai sferturi. Le pui întrun bol și le amesteci cu puțin ulei de măsline, sare și piper.

Speli rucola și busuiocul și le scurgi bine de apă.

Ungi fiecare felie de pâine prăjită cu un strat generos de ricotta. Așezi deasupra roșiile, rucola și frunzele de busuioc, rupte. Stropești cu puțin ulei de măsline și cu câteva picături de oțet sau de glazură balsamică.

Servești imediat, cât timp pâinea este încă crocantă.