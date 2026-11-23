Un desert cu origini îndepărtate, pregătit din migdale, miere și dulceață, continuă să fie apreciat și astăzi într-un orășel din sudul Italiei. Rețeta, păstrată de-a lungul generațiilor și legată de tradițiile culinare din Antichitate, a devenit un adevărat simbol al comunității. În trecut, acest preparat era nelipsit de la nunți și sărbători, iar în prezent reprezintă una dintre atracțiile gastronomice ale localității.

Desertul de pe vremea romanilor care se prepară și astăzi Foto: FB/Comune Ceglie Messapica

Biscotto Cegliese, desertul tradițional care păstrează gustul Antichității

În regiunea Puglia, una dintre cele mai pitorești zone din sudul Italiei, gastronomia locală ascunde numeroase rețete cu o istorie impresionantă. Printre acestea se remarcă Biscotto Cegliese, un desert tradițional care a făcut celebră localitatea Ceglie Messapica, din provincia Brindisi.

Așezat pe un deal, la aproximativ 300 de metri altitudine și la mică distanță de Marea Adriatică, orășelul are peste 18.000 de locuitori și păstrează farmecul așezărilor autentice din sudul Italiei. Plantațiile de măslini, casele albe și străduțele înguste completează imaginea unei destinații în care tradițiile sunt încă parte din viața de zi cu zi.

Localitatea este cunoscută drept „orașul biscuiților”, iar renumele său se datorează în special desertului Biscotto Cegliese, preparat după o rețetă transmisă din generație în generație.

Ingredientele principale sunt migdalele cultivate în zonă, mierea, dulceața de cireșe sau de struguri, coaja de lămâie și rosolio de citrice, un lichior parfumat, potrivit publicației Turisti per Caso.

Prepararea presupune realizarea unui aluat din migdale, care este modelat în forme cilindrice sau cuburi. În interior se adaugă umplutura de dulceață, după care biscuiții sunt introduși la cuptor. Rezultatul este un desert cu exterior ușor crocant și interior moale, în care aromele de migdale și fructe se îmbină armonios.

Rețeta care a trecut din generație în generație și era pregătită la nunți

Biscotto Cegliese nu este doar o specialitate locală, ci și o parte importantă a identității culturale a comunității.

În trecut, desertul era pregătit în special pentru nunți, sărbători și alte evenimente importante. Gazdele îl ofereau invitaților ca semn de ospitalitate, dar și ca simbol al norocului și al belșugului.

Tradiția preparării sale s-a păstrat de-a lungul timpului, iar rețeta a fost transmisă între generații. Legătura cu gastronomia romană antică este evocată prin folosirea migdalelor, ingredient cunoscut și utilizat în prepararea dulciurilor încă din acea perioadă.

Astăzi, Biscotto Cegliese este considerat unul dintre cele mai reprezentative produse gastronomice din Ceglie Messapica și atrage turiștii interesați să descopere gusturile autentice ale regiunii Puglia.

Castelul Ducal, una dintre bijuteriile istorice ale orașului italian

Ceglie Messapica are însă mult mai multe de oferit decât specialitatea sa culinară. Localitatea se remarcă și printr-un patrimoniu arhitectural valoros, dominat de Castelul Ducal, o construcție cu origini în perioada normandă.

Fortificația a fost ridicată între anii 1070 și 1100, având inițial un rol strategic în apărarea așezării. În secolul al XVI-lea, familia Sanseverino a transformat castelul într-o reședință nobiliară, adăugând curți interioare, ferestre ornamentate și un turn cilindric de aproximativ 35 de metri înălțime, amplasat lângă donjonul normand.

După declinul familiei nobiliare, clădirea a fost abandonată și s-a degradat treptat. Lucrările de restaurare desfășurate în secolul al XX-lea au contribuit la recuperarea unei părți importante din aspectul său istoric.

În prezent, castelul găzduiește Biblioteca Municipală și Galeria de Artă Civică Emilio Notte, unde vizitatorii pot descoperi lucrări de artă modernă și contemporană.

Centrul vechi al orașului merită, la rândul său, explorat la pas. Străduțele înguste, scările din piatră, piețele mici și fațadele văruite în alb păstrează atmosfera specifică localităților tradiționale din Puglia.

Printre obiectivele religioase importante se numără Biserica Mamă Santa Maria Assunta, cunoscută și drept Biserica Colegiată, construită în 1521, precum și Biserica San Gioacchino, remarcabilă prin cupola sa impunătoare.

Peisaje spectaculoase, plantații de măslini și ferme tradiționale

Împrejurimile orașului Ceglie Messapica completează experiența turistică prin peisaje rurale specifice regiunii Puglia.

Zona este renumită pentru plantațiile de măslini seculari, construcțiile tradiționale din piatră și celebrele trulli, locuințe cu acoperișuri conice, devenite simboluri ale arhitecturii locale.

Un alt element reprezentativ al peisajului sunt masseriile, vechile ferme fortificate construite în special între secolele al XVI-lea și al XVIII-lea. Aceste proprietăți aveau atât rol agricol și zootehnic, cât și unul defensiv, oferind protecție celor care locuiau și munceau acolo.

O parte dintre vechile ferme au fost restaurate și transformate în pensiuni, unități de cazare și agroturisme. Printre exemple se numără Masseria Camarda și Masseria Beneficio, amplasate în mijlocul plantațiilor de măslini.

Pentru cei pasionați de natură și explorarea subterană, Peșterile Montevicoli reprezintă un alt punct de interes. Acestea au fost descoperite la începutul anilor 1960, în timpul unor lucrări de construcție, și impresionează prin formațiunile carstice.

Cum poți ajunge în Ceglie Messapica, orașul desertului tradițional

Localitatea din provincia Brindisi poate fi inclusă într-un circuit turistic prin sudul Italiei și este accesibilă atât cu mașina, cât și cu trenul sau autobuzul.

Cei care aleg să călătorească cu automobilul pot ajunge în zonă folosind șoseaua SS379, cu indicatoare către Ostuni și Ceglie Messapica, sau drumul SS7 Via Appia, prin ieșirea Francavilla Fontana.

Orașul beneficiază și de conexiuni feroviare, fiind legat de ruta Martina Franca–Lecce.

Pentru turiștii care sosesc cu avionul, cea mai apropiată opțiune este Aeroportul Brindisi, situat la aproximativ 40 de kilometri. Aeroportul din Bari se află la puțin peste 100 de kilometri.

Dincolo de peisajele sale, de arhitectura tradițională și de monumentele istorice, Ceglie Messapica rămâne o destinație care își păstrează identitatea prin gastronomie. Iar Biscotto Cegliese, desertul cu migdale, miere și dulceață, continuă să ducă mai departe o tradiție culinară veche, devenită parte din povestea acestui oraș italian.