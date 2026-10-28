 Plăcintă cu varză, un preparat aromat pentru întreaga familie
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Plăcintă cu varză, un preparat aromat pentru întreaga familie

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Plăcinta cu varză este o alegere gustoasă pentru zilele în care ai poftă de ceva simplu și sățios. Aromată și ușor de savurat, este potrivită atât caldă, cât și rece, acasă sau la pachet.

Plăcintă cu varză
Plăcintă cu varză Foto: Shutterstock

Ingrediente

Pentru umplutură

1 varză

1 ceapă

2 linguri ulei

200 g brânză de capră

sare

piper

Pentru aluat

500 g făină

25 g drojdie proaspătă

1/2 linguriță zahăr

300 ml lapte călduț

1 ou

2 linguri ulei

1 praf de sare

1 ou bătut, pentru uns plăcinta

Mod de preparare

Pentru aluat, amesteci zahărul cu drojdia, cu 100 ml de lapte călduț, omogenizezi și îl lași deoparte până își dublează volumul.

Separat cerni făina, o amesteci cu sarea, faci o gropiță în mijloc, pui amestecul cu drojdie și începi să frămânți aluatul. Torni, în fir subțire, laptele rămas și combinat cu uleiul, omogenizezi și adaugi oul. Frămânți un aluat nelipicios și omogen. Îl lași acoperit, la dospit.

Între timp prepari umplutura. Cureți și toci varza fideluță, o freci cu sare și o lași deoparte.

Încingi uleiul, adaugi ceapa tăiată mărunt, amesteci, presari sare și piper, după gust și pui varza stoarsă. Omogenizezi și lași varza la gătit, aproximativ 20 de minute. Amesteci din când în când. Când s-a înmuiat varza, oprești focul și o lași la răcit, apoi o amesteci cu brânza rasă.

Presari făină pe masa de lucru, tai aluatul în două bucăți și le întinzi cu sucitorul. Așezi o bucată de aluat într-o tavă tapetată, întinzi varza, netezești și pui deasupra cealaltă foaie de aluat. Ungi plăcinta cu oul bătut și o dai la cuptorul încins, până se rumenește.

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