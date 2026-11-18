Pare un detaliu minor, dar șervetul de masă este una dintre cele mai bune oglinzi ale noastre, în public. Felul în care îl desfaci, îl folosești și-l lași la final spune, fără cuvinte, cât de atent ești ca musafir sau la o ieșire în oraș. Haideți să-i descoperim secretele!

Servetul de masa Foto: Shutterstock

Când îl desfaci?

Dacă ești la restaurant, momentul potrivit este imediat după ce te-ai așezat la masă, iar dacă ești oaspete și este vorba de un cadru mai formal, e un gest de politețe să aștepți semnalul gazdei, deci abia după ce aceasta și-a desfăcut propriul șervet. La restaurant, dacă un ospătar ți-l desface și ți-l așază pe genunchi, lași gestul să se petreacă firesc, fără să-l oprești.

Cum îl așezi?

Șervetul se desface și se așază pe genunchi, nu se prinde la gât și nu se bagă în guler. Dacă este mare, îl poți îndoi în două, cu pliul spre tine, ca să ai o suprafață curată de folosit. Nu îl desfaci complet în aer, cu gesturi largi, și nu-l scuturi deasupra mesei.

La ce se folosește?

Rolul lui este simplu: să-ți tamponezi ușor buzele și degetele, nu să-ți ștergi fața sau să-l folosești ca batistă. Înainte să bei dintr-un pahar, este bine să-ți tamponezi buzele, ca să nu lași urme de grăsime sau de ruj pe marginea lui. Se tamponează, nu se freacă, iar urmele de ruj sau de grăsime sunt motivul pentru care unele restaurante aleg șervețe închise la culoare. Acesta nu se pune la gât sub formă de bavețică decât în localurile unde se servesc preparate specifice care pot murdări ținuta. Așezarea șervetului pe masă, înainte ca toată lumea să fi terminat de mâncat, poate fi interpretat ca un semnal de grabă și, în unele culturi, ca lipsă de respect.

Ce faci dacă te ridici de la masă

Dacă te ridici temporar de la masă, șervetul se lasă pe scaun, nu pe masă. Gestul comunică ospătarilor că te întorci și că masa nu s-a terminat. Se poate lăsa fie pe șezutul scaunului, fie pe brațul acestuia, după cum e mai la îndemână.

La final de masă

Când ai terminat, șervetul se așază pe masă, în stânga farfuriei, ușor strâns, dar nu împăturit. Nu se lasă niciodată în farfurie, mai ales dacă aceasta este încă murdară. Pe de altă parte, nici nu trebuie mototolit sau aruncat nepăsător. Ideea este să arate că a fost folosit, dar că a fost tratat cu grijă.

Așadar, bunele maniere la masă nu sunt despre rigiditate, ci despre grija față de cei din jur. Un șervet folosit corect nu se observă, tocmai de aceea gesturile potrivite trec neobservate, iar atmosfera mesei rămâne caldă și relaxată pentru toată lumea.