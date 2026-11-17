Prăjitură cu prune la tavă, cu gust dulce-acrișor
La cuptor, prunele se înmoaie și își lasă sucul în blat. Miezul rămâne fraged în jurul fructelor, iar gustul lor ușor acrișor echilibrează dulceața prăjiturii.
Ingrediente
50 g unt moale
180 g zahăr
3 ouă
1 linguriță esență de vanilie
200 g făină
1 linguriță praf de copt
1 praf de sare
50 ml lapte
500 g prune, tăiate sferturi
1 lingură griș
zahăr pudră, pentru decor
Mod de preparare
Mixezi untul cu zahărul, până devine pufos. Adaugi ouăle, pe rând, apoi torni esența de vanilie. Cerni făina cu praful de copt și sarea, apoi o încorporezi în compoziția de ouă. Torni laptele și amesteci ușor, până obții un aluat omogen, ușor curgător.
Torni jumătate din aluat în tava tapetată cu hârtie de copt și îl nivelezi cu spatula. Presari uniform grișul peste aluat.
Așezi prunele cu partea tăiată în sus, ușor presate în aluat. Torni aluatul rămas și coci prăjitura 35–40 de minute, până devine aurie și trece testul scobitorii. Lași prăjitura să se răcească în tavă, apoi o tai pătrate și o decorezi cu zahăr pudră.