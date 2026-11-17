La cuptor, prunele se înmoaie și își lasă sucul în blat. Miezul rămâne fraged în jurul fructelor, iar gustul lor ușor acrișor echilibrează dulceața prăjiturii.

Prăjitură cu prune Foto: Shutterstock

Ingrediente

50 g unt moale

180 g zahăr

3 ouă

1 linguriță esență de vanilie

200 g făină

1 linguriță praf de copt

1 praf de sare

50 ml lapte

500 g prune, tăiate sferturi

1 lingură griș

zahăr pudră, pentru decor

Mod de preparare

Mixezi untul cu zahărul, până devine pufos. Adaugi ouăle, pe rând, apoi torni esența de vanilie. Cerni făina cu praful de copt și sarea, apoi o încorporezi în compoziția de ouă. Torni laptele și amesteci ușor, până obții un aluat omogen, ușor curgător.

Torni jumătate din aluat în tava tapetată cu hârtie de copt și îl nivelezi cu spatula. Presari uniform grișul peste aluat.

Așezi prunele cu partea tăiată în sus, ușor presate în aluat. Torni aluatul rămas și coci prăjitura 35–40 de minute, până devine aurie și trece testul scobitorii. Lași prăjitura să se răcească în tavă, apoi o tai pătrate și o decorezi cu zahăr pudră.