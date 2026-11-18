Povestea ciocolatei negre începe cu o băutură amară din America Centrală și ajunge, azi, în aproape orice bucătărie. Iată câteva lucruri bune de știut, fie că o topești într-un brownie, fie că o guști pătrățel cu pătrățel.

Ciocolata neagra Foto: Shutterstock

Procentul de pe ambalaj, în bucătărie

Cifra de pe etichetă arată ponderea ingredientelor derivate din cacao, adică masa de cacao și untul de cacao. Restul este, în principal, zahăr. Pentru deserturi, ciocolata cu un procent mediu de cacao este de obicei cea mai sigură alegere: dă gust intens, dar rămâne echilibrată. Ciocolata cu un procent foarte mare poate face un desert prea amar, mai ales dacă rețeta are mai puțin zahăr.

Topirea, un moment delicat

Ciocolata se topește cel mai bine încet, pe baie de aburi sau la cuptorul cu microunde, cu pauze scurte pentru amestecare. Un detaliu care strică multe rețete: ciocolata topită se încheagă și devine granulată dacă intră în contact chiar și cu o picătură de apă, de aceea vasul și lingura trebuie să fie perfect uscate. Untul de cacao se topește la o temperatură foarte apropiată de cea a corpului uman, în jur de 34-36°C. Din acest motiv, o bucată de ciocolată se topește rapid în gură, iar o cremă sau un ganache au acea textură catifelată. Este și motivul pentru care ciocolata devine moale când intră în contact cu căldura exterioară.

Combinații perfecte

Ciocolata neagră se potrivește foarte bine cu arome contrastante: puțină sare, cafea, portocală, zmeură, pere, scorțișoară sau chiar ardei iute. Aciditatea fructelor taie din amăreala ciocolatei, iar sarea îi scoate în evidență aroma. De aceea tartele cu fructe și ciocolată sau brownie-urile cu un strop de sare sunt atât de reușite.

Ce este stratul alb de deasupra

Dacă ai văzut vreodată un văl albicios pe suprafața unei tablete, este, de regulă, vorba despre „bloom": unt de cacao sau zahăr ieșit la suprafață din cauza schimbărilor de temperatură sau de umiditate. Dar ciocolata se poate folosi fără probleme la deserturi, pentru că stratul alb se topește imediat. Nu este indicat să o păstrezi la frigider, deoarece gustul poate fi ușor afectat. Este recomandat să stea într-un loc răcoros și uscat, ferit de mirosuri puternice.

Chec marmorat cu glazură de ciocolată

Chec marmorat Foto: Shutterstock

Ingrediente

300 g făină

200 g zahăr

4 ouă

200 ml lapte

150 ml ulei

1 pliculeț praf de copt

1 linguriță extract de vanilie

3 linguri cacao

2 linguri lapte

1 praf de sare

unt și făină, pentru formă

Pentru glazură

150 g ciocolată neagră

100 ml smântână pentru frișcă

1 lingură unt

Mod de preparare

Preîncălzești cuptorul. Ungi cu unt o formă de chec cu tub, de aproximativ 24 cm, și o tapetezi cu făină.

Bați ouăle cu zahărul și sarea 4-5 minute, până devin spumoase și deschise la culoare. Adaugi uleiul, laptele și extractul de vanilie, și amesteci.

Amesteci făina cu praful de copt și o încorporezi treptat în compoziția cu ouă, până obții un aluat omogen.

Împarți aluatul în două părți egale. Într-una adaugi cacaua cernută și cele 2 linguri de lapte și amesteci, până obții un aluat închis la culoare, de aceeași consistență cu cel alb.

Pui în formă, alternativ, câte două linguri de aluat alb și de aluat cu cacao, în același loc, ca să se formeze straturi. Continui până termini aluatul. Treci ușor o scobitoare prin aluat, în mișcări line, pentru efectul marmorat.

Coci checul 40-45 de minute, până trece testul scobitorii. Îl lași 10 minute în formă, apoi îl răstorni pe un grătar și-l lași să se răcească complet.

Pentru glazură, încălzești smântâna până abia începe să fiarbă și o torni peste ciocolata ruptă bucăți. Lași 1 minut, apoi amesteci până se topește complet. Adaugi untul și amesteci până devine lucioasă. O lași 5-10 minute, să se îngroașe puțin.

Torni glazura peste chec, lăsând-o să curgă pe margini. Îl lași să se întărească puțin înainte de a-l tăia.

Negresă cu cremă de brânză

Negresă cu cremă de brânză Foto: Shutterstock

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Ingrediente

Pentru negresă

150 g ciocolată neagră

120 g unt

200 g zahăr

3 ouă

100 g făină

2 linguri cacao

1 linguriță extract de vanilie

1 praf de sare

Pentru crema de brânză

250 g cremă de brânză, la temperatura camerei

60 g zahăr pudră

1 ou

1 linguriță extract de vanilie

1 lingură făină

Mod de preparare

Preîncălzești cuptorul.Tapetezi cu hârtie de copt o tavă pătrată de aproximativ 20x20 cm, lăsând hârtia să depășească marginile, ca să poți scoate ușor prăjitura.

Topești ciocolata împreună cu untul pe baie de aburi, amestecând din când în când, apoi o lași 5 minute să se răcorească.

Bați ouăle cu zahărul și sarea 3-4 minute, până devin spumoase și deschise la culoare. Adaugi extractul de vanilie, apoi ciocolata topită și amesteci ușor.

Cerni făina cu cacaua peste compoziție și o încorporezi cu o spatulă, doar cât să dispară făina. Nu amesteci prea mult, ca brownie-ul să rămână umed.

Pentru cremă, amesteci crema de brânză cu zahărul pudră, oul, vanilia și făina, până obții o compoziție netedă, fără cocoloașe.

Torni aproximativ două treimi din aluatul de brownie în tavă și-l nivelezi. Adaugi crema de brânză cu lingura, nivelezi, apoi deasupra restul de aluat de brownie și nivelezi din nou.

Treci un cuțit sau o scobitoare prin aluat, în mișcări line, ca să formezi vârtejuri, fără să amesteci prea mult straturile.

Coci 30-35 de minute, până când marginile sunt ferme, iar centrul este puțin moale.

Lași prăjitura să se răcească complet în tavă, apoi o dai la frigider cel puțin 2 ore, ca să se întărească cremă de brânză, apoi o tai pătrate cu un cuțit încălzit în apă fierbinte.