Dacă vrem să savurăm o pizza cu adevărat bună, pregătită numai din ingrediente proaspete și naturale, cel mai bine este să mergem la restaurant. Însă, acest lucru nu este întotdeauna posibil, motiv pentru care pizza congelată rămâne un produs popular în magazine. Iar un ingredient anume îi poate schimba complet gustul și textura.

Pizza congelată se găsește în toate magazinele Foto: Shutterstock

Indiferent de cât de bună poate fi o pizza congelată, tot vom observa o diferență atunci când vine vorba despre gust și textură, în comparația cu pizza de la restaurant sau cu cea făcută chiar de noi. Însă, potrivit express.co.uk, există un ingredient anume care trebuie folosit pentru ca pizza congelată să fie la fel de bună ca cea de la restaurant.

Potrivit expertului James Nice, există o metodă foarte simplă de a ne asigura că o astfel de pizza va avea un gust și o textură bună. Iar partea cea mai bună este faptul că această metodă este și foarte ieftină.

Un truc simplu schimbă complet pizza

Chiar și un strop de ulei de măsline de calitate poate face diferența, iar pizza nu numai că va avea o textură mai plăcută, dar va și arăta mai bine.

„Un strop de ulei de măsline extravirgin de bună calitate, adăugat înainte sau după coacere, este un truc simplu, dar de efect”, a explicat James, conform sursei citate.

„Oferă preparatului mai multă savoare, îi intensifică gustul și îi conferă acel aspect lucios, specific preparatelor proaspăt scoase din cuptor. Nu este nevoie de o cantitate mare; chiar și un strop face diferența, așa că o sticluță mică este mai mult decât suficientă”, mai spune acesta.

Busuiocul poate fi o alegere perfectă

De asemenea, înainte de a pune pizza la cuptor, mai putem să presărăm pe deasupra și puțin busuioc proaspăt.

„Busuiocul proaspăt adaugă instantaneu prospețime și o aromă deosebită. Este un detaliu simplu, dar care face o diferență vizibilă, mai ales în cazul pizzei cu sos de roșii, căreia îi oferă o notă verde, proaspătă și aromată”, spune James Nice.