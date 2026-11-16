 Alimentele aparent inofensive care cresc riscul de hipertensiune. Ce recomandă cardiologii să consumăm pentru a reduce colesterolul
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Alimentele aparent inofensive care cresc riscul de hipertensiune. Ce recomandă cardiologii să consumăm pentru a reduce colesterolul

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Cu toții știm cât de importantă este dieta pentru starea noastră generală de sănătate. Iar medicii din întreaga lume avertizează că există anumite alimente, aparent inofensive, care ar trebui eliminate pe cât mai mult posibil din alimentația noastră. Această schimbare ne va ajuta să scăpăm de „ucigașul tăcut” din organism.

Dieta este importantă pentru organism
Dieta este importantă pentru organism Foto: Arhivă

Unele alimente pot părea a fi inofensive la prima vedere, dar, pe termen lung, pot favoriza apariția unor probleme grave de sănătate. De exemplu, un colesterol ridicat ne poate crește riscul de infarct sau atac vascular cerebral și, în general, va crește riscul de afecțiuni cardiovasculare.

Hipertensiunea este cunoscută drept „ucigașul tăcut” din organism, iar unele alimente ar trebui consumate cât mai rar, pentru a minimiza problema pe cât mai mult posibil. Este vorba, desigur, despre sare, preparate prăjite, grase și chiar și despre diverse alimente ultraprocesate.

Alimentele care nu trebuie să lipsească din dietă

Din fericire, medicii spun că există și alimente care vor avea efectul exact opus și care ne vor ajuta să reducem nivelul de colesterol și să ținem hipertensiunea sub control.

„Toate aceste alimente reduc colesterolul aterogen, adică pe cel periculos, însă acționează în moduri diferite”, a explicat cardiologul dr. Jeremy London, potrivit express.co.uk.

Printre recomandările sale se numără ovăzul, fasolea, lintea și nucile, alături de uleiul de măsline extravirgin, ca parte a unei diete de tip mediteranean, echilibrată și sănătoasă.

Nucile pot fi foarte utile

Ovăzul, de exemplu, este un aliment recunoscut pentru beneficiile pe care le are pentru organism.

„Ovăzul conține o cantitate mare de fibre. Acestea formează un gel la nivelul tractului gastrointestinal, care se leagă de bilă, iar ulterior aceasta este eliminată prin materiile fecale. Ficatul detectează nevoia de a produce mai multă bilă. Pentru producerea bilei este necesar colesterolul, astfel că ficatul extrage colesterolul din sângele tău”, a explicat medicul cardiolog.

La fel de utilă poate fi și lintea sau chiar și fasolea. Fibrele solubile din aceste alimente contribuie la scăderea colesterolului LDL. De asemenea, ele au un conținut scăzut de grăsimi și sunt bogate în alți nutrienți care susțin sănătatea cardiovasculară în general.

Iar, nu în ultimul rând, medicul a recomandat și ulei de măsline extravirgin, cât și nuci.

„Nucile, în special nucile românești, stimulează ficatul să producă mai mulți receptori care ajută la eliminarea colesterolului din sânge”, a spus dr. London.

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