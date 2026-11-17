O tânără în vârstă de 29 de ani din Buzău a trecut prin clipe de coșmar după ce a fost răpită, agresată și tâlhărită. Trei suspecți deja au fost arestați preventiv de către autorități.

Trei persoane au fsot reținute Foto: Pexels

Șase persoane au dus-o cu forța pe tânără pe un câmp, după ce au convins-o că urma să se întâlnească cu iubitul ei. Odată ce agresorii au dus victima la marginea localității, au bătut-o, și au dezbrăcat-o, după care au frecat-o cu sare pe corp. Trei dintre suspecți au fost deja arestați preventiv pentru 30 de zile, iar fapta lor ar fi reprezentat un ritual de pedepsire.

Cele șase persoane au vârste cuprinse între 17 și 54 de ani și este vorba despre patru femei și doi bărbați din Vrancea. Aceștia s-au deplasat la locuința victimei, după care au răpit-o.

Trei persoane au fost reținute

În timp ce trei persoane au fost arestate preventiv, celelalte trei se află acum sub control judiciar pentru 60 de zile.

„Poliţiştii din Buzău au fost sesizaţi de către o tânără, în vârstă de 29 de ani, din Buzău, cu privire la faptul că ar fi fost ţinută, împotriva voinţei sale, pe un câmp în extravilanul localităţii Valea Râmnicului, împrejurare în care ar fi fost agresată şi deposedată de mai multe bunuri. Persoanele ar fi luat-o cu forţa într-un autoturism, ar fi transportat-o şi ar fi ţinut-o, împotriva voinţei sale, în extravilanul localităţii Valea Râmnicului. Persoanele ar fi agresat-o pe tânără pe fondul unei relaţii extraconjugale, în care ar fi fost implicată aceasta şi o rudă a persoanelor reţinute”, a comunicat IPJ Buzău, potrivit observatornews.ro.

Victima a avut nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale

În timp ce tânăra era transportată cu forța în afara localității, agresorii ar fi tras-o de păr și lovit-o cu pumnii, pe lângă faptul că ar fi folosit și un spray lacrimogen. În plus, ei i-ar fi sustras telefonul și cerceii.

„Odată ajunşi în extravilanul localităţii, inculpaţii ar fi coborât persoana vătămată din autoturism şi ar lovit-o din nou, cu pumnii şi picioarele, ar fi dezbrăcat-o şi ar fi frecat-o cu sare pe întregul corp, provocându-i suferinţe fizice şi leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 3-4 zile de îngrijiri medicale, conform constatărilor preliminare”, a comunicat Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat.