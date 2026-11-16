În ziua de astăzi, românii sunt mai atenți ca niciodată la salariile pe care diferite locuri de muncă le oferă. Iar un domeniu anume poate oferi un venit impresionant, care va ajunge chiar și la 6.000 de lei.

Salariile ajung chiar și la 6.000 de lei Foto: AdobeStock Images

Estimările din țara noastră arată că există un singur mecanic la fiecare 150 de mașini. Criza de specialiști din service-urile auto devine tot mai severă, în ciuda salariilor oferite chiar și tinerilor angajați. Practic, după numai un singur an de experiență, un mecanic poate câștiga în fiecare lună chiar și 6.000 de lei, potrivit observatornews.ro.

Datorită lipsei specialiștilor, multe ateliere încep să caute angajați chiar și în rândul elevilor din școlile profesionale. Iar cei care își doresc o carieră în acest domeniu își găsesc foarte ușor un loc de muncă.

„În proporţie de 85-90% dintre aceştia îşi găsesc repede de lucru în domeniu şi, cu precădere, mecanicii auto sunt unii dintre cei mai căutaţi absolvenţi ai noştri”, a spus profesorul Alexandru Ionuț Irimia, conform sursei citate.

Mulți tineri aleg să plece din țară

În țara noastră se estimează că există undeva în jur de 11 milioane de mașini, iar nu mai puțin de 80% dintre acestea au o vechime de peste 20 de ani. Acest lucru înseamnă că vor ajunge destul de des în fața unui mecanic, iar nevoia de specialiști este tot mai mare.

Anul trecut, 23.000 de tineri au terminat o școală profesională, dar mulți aleg să plece în străinătate, datorită salariilor mai atractive. Din acest motiv, România caută muncitori inclusiv în Asia.

Salariile ajung chiar și la 6.000 de lei

Țara noastră se confruntă cu un deficit de forță de muncă în acest domeniu în ciuda salariilor mari pe care tinerii le pot câștiga.

„Unul de bază, care nu ştie nimic, undeva la 3.000-3.500 de lei, poate ajunge la un an undeva la 6.000, 7.000 de lei”, a explicat mecanicul auto Mihai Adrian Bosoi.

Însă, există și tineri care visează la o carieră de succes în acest domeniu.

„Îmi place mecanica auto, de mic. Aş vrea şi eu să îmi deschid un service. Aveam prieteni mai mari care reparau maşini şi mă duceam pe la ei şi de acolo am prins eu”, a spus elevul Alex Andrei Cepreagă, conform sursei citate.