În zilele friguroase, o cană de ceai fierbinte, cu arome de fructe și condimente, poate transforma orice seară obișnuită într-un moment de răsfăț. Dacă vrei să încerci ceva diferit de ceaiurile clasice din comerț, rețeta lui Chef Ștefan Popescu merită atenția ta. Juratul de la „Chefi la cuțite” a ales o combinație de ingrediente simple, care oferă băuturii un gust intens și un parfum specific iernii.

Rețeta lui Chef Ștefan Popescu pentru ceaiul de iarnă cu fructe, ghimbir și scorțișoară Foto: arhiva Click!

Odată cu venirea sezonului rece, băuturile calde devin alegerea perfectă pentru serile petrecute acasă. Chef Ștefan Popescu, juratul emisiunii „Chefi la cuțite”, a dezvăluit într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare o rețetă de ceai de iarnă, cu fructe proaspete, ghimbir și mirodenii. Preparatul este ușor de făcut și nu necesită fierbere îndelungată.

Ceaiul propus de celebrul bucătar combină aroma citricelor și a merelor cu gustul ușor picant al ghimbirului și dulceața mierii. Ingredientele sunt accesibile, iar prepararea nu presupune tehnici complicate.

Ce ingrediente folosește Chef Ștefan Popescu pentru ceaiul de iarnă

Pentru această băutură aromată ai nevoie de:

- 1 litru de apă;

- 1 măr roșu;

- 2 portocale;

- 1 lămâie;

- 50 g de ghimbir proaspăt;

- 2 batoane de scorțișoară;

- 3 bucăți de anason stelat;

- cuișoare, după gust;

- 30 g de stafide;

- 3 linguri de miere.

Cum pregătești rapid băutura aromată pentru sezonul rece

Unul dintre detaliile importante ale rețetei este că ingredientele nu se fierb împreună pe foc. Acestea sunt lăsate la infuzat în apă fierbinte, pentru ca aromele să se combine.

Mai întâi, fructele se spală și se taie în bucăți potrivite, iar ghimbirul se curăță și se pregătește pentru infuzare. Ulterior, toate ingredientele se pun într-un vas încăpător sau într-un ceainic mare. Se adaugă scorțișoara, anasonul stelat, cuișoarele și stafidele, apoi se toarnă litrul de apă proaspăt fiartă.

La final, se pun cele trei linguri de miere, iar amestecul se lasă câteva minute la infuzat. După ce aromele s-au combinat, ceaiul poate fi turnat în căni și servit cald.