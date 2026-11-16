 Moment jenant în direct la TV! Un deputat ucrainean a apărut fără lenjerie intimă în timpul unui interviu
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Moment jenant în direct la TV! Un deputat ucrainean a apărut fără lenjerie intimă în timpul unui interviu

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Un interviu televizat despre criza energetică din Ucraina s-a transformat într-un moment neașteptat și stânjenitor. Deputatul Oleksi Kucerenko, în vârstă de 65 de ani, a fost surprins fără lenjerie intimă în timpul unei transmisiuni în direct, după ce a încercat să își ajusteze camera video. Prezentatoarea Iulia Gloza a fost luată prin surprindere de imaginile apărute pe ecran, iar politicianul și-a cerut ulterior scuze pentru incident.

Un deputat ucrainean a apărut fără lenjerie intimă în timpul unui interviu.
Un deputat ucrainean a apărut fără lenjerie intimă în timpul unui interviu. Foto: captura

Deputatul Oleksi Kucerenko, surprins într-o ipostază neașteptată în timpul transmisiunii live

Incidentul a avut loc pe 14 noiembrie 2026, în timpul unui interviu acordat postului public Kyiv TV. Oleksi Kucerenko participa la o discuție despre situația energetică dificilă din Ucraina, însă atenția telespectatorilor a fost atrasă de un moment complet neașteptat.

În timp ce încerca să își regleze camera video, parlamentarul a dezvăluit accidental partea inferioară a corpului, iar imaginile au fost transmise în direct. Situația a creat un moment de stânjeneală în studio, prezentatoarea Iulia Gloza fiind vizibil surprinsă de ceea ce a apărut pe ecran.

Gafa politicianului nu a trecut neobservată, iar imaginile au devenit subiect de discuție în mediul online și în presa internațională.

Ce explicație a oferit politicianul după momentul stânjenitor

După incident, Oleksi Kucerenko și-a cerut scuze pentru situația creată. Parlamentarul nu a oferit însă o explicație clară pentru faptul că a apărut în fața camerei într-o asemenea ipostază.

Reacția sa a fost una scurtă: „Scuze!”

Momentul a fost cu atât mai surprinzător cu cât discuția televizată avea ca temă o problemă importantă pentru Ucraina, respectiv criza energetică, iar intervenția politicianului ar fi trebuit să se concentreze asupra acestui subiect.

Cine este Oleksi Kucerenko, deputatul ucrainean implicat în incident

Oleksi Kucerenko este un politician ucrainean în vârstă de 65 de ani și membru al partidului Batkivșcina. De-a lungul carierei sale, acesta a ocupat mai multe funcții importante în administrația publică și în politica din Ucraina.

În perioada 2007-2010, Kucerenko a fost ministru al locuințelor și serviciilor comunale. Ulterior, a candidat pentru funcția de primar al Kievului, clasându-se pe locul al patrulea în competiția electorală.

Cariera sa politică a cunoscut și momente dificile. În 2014, acesta a ratat la limită obținerea unui mandat de parlamentar, însă a revenit în legislativul ucrainean în urma alegerilor din 2019.

Incidentul din timpul interviului de la Kyiv TV a atras atenția asupra deputatului dintr-un motiv cu totul diferit de activitatea sa politică, transformând o discuție despre criza energetică într-un moment viral și extrem de stânjenitor.

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