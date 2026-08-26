 Cazimir Ionescu, devastat după moartea fiicei sale. Ce spune despre ultimele zile din viața Victoriei
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Cazimir Ionescu, devastat după moartea fiicei sale. Ce spune despre ultimele zile din viața Victoriei

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O tragedie cumplită a lovit familia fostului deputat Cazimir Ionescu. Fiica sa, Victoria Maria, a murit la doar 22 de ani, după ce a fost găsită fără viață la ferma unor prieteni din județul Argeș. Îndurerat, tatăl tinerei a vorbit despre ultimele zile din viața ei și a dezvăluit că aceasta se confrunta cu depresia, dar că în ultima perioadă părea să se simtă mai bine.

Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale
Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale Foto: Instagram

Victoria Maria Ionescu, fiica fostului deputat Cazimir Ionescu, a murit la doar 22 de ani. Tânăra se afla de câteva zile la ferma unor prieteni din județul Argeș, unde a mers pentru a petrece timp în natură și a se reculege. Miercuri după-amiază, a fost găsită fără viață, iar cazul este anchetat de autorități.

În urma tragediei, Cazimir Ionescu a vorbit despre perioada prin care trecea fiica sa și despre ultimele zile din viața acesteia.

„Era în depresie și urma un tratament”

Potrivit tatălui Victoriei Maria, tânăra se confrunta cu depresie și urma un tratament. Cu toate acestea, în ultima perioadă familia observase semne că starea ei se îmbunătățise.

Victoria își dorea să urmeze o carieră în actorie și tocmai obținuse un casting important. Ea urma să interpreteze personajul Natașa Rostova din „Război și pace”, iar vestea reușitei venise într-o perioadă în care lucrurile păreau să se îndrepte într-o direcție bună.

Fiica mea era la Vâlsănești, la ferma unor prieteni. Într-un moment de respiro, am crezut că îi va face bine să meargă acolo, în natură și printre animale. Era în depresie și urma un tratament, dar în ultima vreme se simțea mai bine. Obținuse și un casting, iar totul părea să meargă spre bine. Vă rog să respectați decizia familiei și să ne lăsați câteva zile”, a declarat Cazimir Ionescu pentru cancan.ro.

Mesajul emoționant transmis de mama Victoriei

Moartea tinerei a lăsat în urmă o familie profund îndurerată. Mama Victoriei, Mihaela Ionescu, a transmis la rândul său un mesaj pe rețelele sociale, în care vorbește despre fiica ei și despre pasiunea acesteia pentru actorie.

Cu o durere pe care cuvintele nu o pot descrie, ne luăm rămas-bun de la iubita noastră Victoria Ionescu, la doar 22 de ani. Viața a ales însă pentru ea un alt rol, într-o Lume pe care noi nu o putem vedea încă. Ne place să credem că a plecat să joace mai departe, undeva în Ceruri, acolo unde lumina nu se stinge niciodată”, a scris Mihaela Ionescu.

Victoria-Maria Ionescu a murit la doar 22 de ani, miercuri, 26 august. Tânăra, originară din București, a fost găsită decedată într-o locuință din comuna Mușătești, județul Argeș. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și încearcă să stabilească exact împrejurările în care s-a produs tragedia.

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