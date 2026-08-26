A găsit un card bancar și a făcut cumpărături de 17 ori cu el. Ce sumă a cheltuit bărbatul din Argeș

Un bărbat din Argeș a ajuns în atenția polițiștilor după ce ar fi găsit un card bancar într-un supermarket și ar fi început să îl folosească la cumpărături. Nu s-a oprit după prima tranzacție, ci ar fi făcut nu mai puțin de 17 plăți.

Un bărbat din Argeș a găsit un card bancar şi l-a folosit de 17 ori la cumpărături Foto: Arhiva Click!

Un bărbat de 49 de ani din comuna Bârla, județul Argeș, a fost reținut de polițiști după ce ar fi găsit un card bancar și l-ar fi folosit de 17 ori pentru a face cumpărături. Prejudiciul se ridică la aproximativ 750 de lei.

Incidentul a avut loc după ce un bărbat și-a pierdut cardul într-un supermarket din Pitești. Ulterior, acesta a fost anunțat că pe card au fost efectuate mai multe tranzacții.

Cardul pierdut, folosit pentru 17 cumpărături

Păgubitul a sesizat poliția după ce a observat tranzacțiile realizate cu cardul pe care îl pierduse.

Polițiștii au început verificările și au deschis un dosar penal pentru însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată.

„În baza celor sesizate şi a primelor verificări, în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată (17 acte materiale), sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş. (...)

În urma cercetărilor, a fost identificată persoana bănuită de săvârşirea infracţiunilor ce fac obiectul cercetărilor, respectiv un bărbat de 49 de ani, din comuna Bârla”, se arată în comunicatul transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Argeș.

Prejudiciul, aproximativ 750 de lei

Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi efectuat 17 tranzacții cu cardul găsit. Valoarea totală a cumpărăturilor a fost estimată la aproximativ 750 de lei.

Tranzacțiile au fost realizate pentru cumpărături de valoare redusă, astfel încât pentru plata cu cardul nu era necesară introducerea codului PIN.

Polițiștii au decis să îl rețină pe suspect pentru 24 de ore. Acesta urmează să fie prezentat procurorilor, care vor decide dacă se impune luarea unei măsuri preventive. Cercetările continuă în acest caz, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș.