Invazie de scorpioni într-o gospodărie din Buzău. Un bărbat a găsit peste 10 exemplare într-o singură săptămână: „Nu știi când ne putem întâlni cu ei”

O gospodărie din județul Buzău se confruntă cu o situație cu totul neașteptată. Nenumărați scorpioni au invadat proprietatea, iar un singur bărbat a găsit deja mai bine de zece exemplare de-a lungul unei săptămâni.

Scorpionul carpatin este comun în zona Buzăului Foto: Wikipedia

O gospodărie din județul Buzău se confruntă cu o invazie neașteptată de scorpioni, iar proprietarul spune că pe lângă cele peste zece exemplare găsite în gospodărie, a mai găsit și patru scorpioni în interiorul locuinței. Acum, proprietarul casei este nevoit să verifice cu atenție fiecare obiect din casă înainte de a-l atinge, de teama scorpionilor.

Potrivit adevarul.ro, unul dintre scorpioni se afla chiar pe fundul unei lădițe frigorifice, iar bărbatul l-a găsit în timp ce făcea curat. Un altul a apărut în chiuvetă, printre vase, în timp ce alți scorpioni au fost văzuți în jurul casei.

Bărbatul a găsit scorpioni și în interiorul casei

„Aproape suntem invadați de acești scorpioni. Nu știi când ne putem întâlni cu ei”, a spus Vrigil Bâgiu, potrivit Știri de Buzău.

Cei mai mulți scorpioni au fost văzuți în apropierea unui zid care a fost demolat pentru renovarea casei. Proprietarul a explicat că, după ce zidul a dispărut, scorpionii s-au ascuns rapid sub pietre, iar Primăria Cozieni deja a fost informată privind această problemă.

Primăria a fost informată despre problemă

„Foarte mulți scorpioni am găsit acolo, la colțul casei, unde am dărâmat zidul pentru a-l renova. Dar, fiind foarte mulți, au dispărut imediat pe sub pietre, pe pământ. Nu am putut să-i prind”, a mai spus buzoianul.

Scorpionul carpatin trăiește în zona județului Buzău și este o specie de dimensiuni mici, adaptată zonelor montane. De obicei, aceste vietăți trăiesc sub pietre sau în crăpături, dar pot ajunge și în locuințe.

Veninul lor nu este considerat a fi periculos pentru oameni, însă evitarea contactului direct cu acești scorpioni este recomandată. Mai ales persoanele care au reacții alergice la înțepături trebuie să fie atente la contactul cu acești scorpioni.