O fetiță de 8 ani a murit după ce a înotat într-un lac. S-a infectat cu „amiba mâncătoare de creier”

O fetiță de 8 ani din Louisiana a murit după ce a contractat o infecție provocată de Naegleria fowleri, cunoscută drept amiba „mâncătoare de creier”. Lillian Smart, din Ruston, a murit pe 22 august, familia anunțând vestea printr-o postare publică pe pagina de Facebook „Love for Lillian”.

Copii pe marginea unui lac Foto: Pixabay

Familia a transmis că leziunile suferite de creierul copilei au fost prea severe pentru ca organismul ei să se poată recupera.

Cazul fusese confirmat anterior de Departamentul de Sănătate din Louisiana. Pe 19 august, autoritățile au anunțat că au identificat o infecție cu Naegleria fowleri, despre care se crede că fetița a contractat-o în timp ce înota în Lake Claiborne, potrivit USA Today.

Infecția provocată de această amibă este aproape întotdeauna fatală.

Unde se găsește Naegleria fowleri

Naegleria fowleri poate fi întâlnită în ape dulci și calde, precum lacuri, râuri, canale și iazuri din Statele Unite. Potrivit informațiilor prezentate în sursă, amiba nu se găsește în apa sărată și nici în piscinele întreținute și clorurate corespunzător.

Denumirea de „amibă mâncătoare de creier” este asociată cu infecția gravă pe care o poate provoca. Aceasta poartă numele de meningoencefalită amibiană primară, cunoscută și sub abrevierea PAM.

Boala afectează creierul și distruge țesutul cerebral. Cazurile sunt rare, însă infecția are o rată foarte ridicată de mortalitate.

În cazul fetiței din Louisiana, autoritățile au indicat că aceasta probabil a intrat în contact cu amiba în timp ce înota în Lake Claiborne.

Cum ajunge amiba în organism

O persoană poate dezvolta meningoencefalită amibiană primară atunci când apa contaminată cu Naegleria fowleri pătrunde în nas și ajunge ulterior la creier.

Amiba nu poate infecta o persoană dacă apa este înghițită și nu se transmite de la un om la altul.

Potrivit unui articol de cercetare publicat în Science, Naegleria fowleri este în mod normal un organism care trăiește în apă și se hrănește cu bacterii. Problema apare atunci când ajunge în cavitatea nazală a unui înotător.

După ce pătrunde în nas, amiba poate înainta de-a lungul fibrelor nervoase din cavitatea nazală și poate ajunge la creier prin mici deschideri ale craniului.

Motivul pentru care aceste organisme, care în mod normal sunt inofensive, urmează acest traseu nu este pe deplin clar. Potrivit explicațiilor prezentate de Katrina Velle, biolog celular la University of Massachusetts Dartmouth, comportamentul ar putea avea legătură cu tendința amibelor de a căuta spații înguste în care se găsesc bacterii.

Infecția este extrem de rară, dar aproape întotdeauna mortală

Deși cazul din Louisiana a atras atenția, infecțiile cu Naegleria fowleri sunt extrem de rare. Amiba provoacă, de regulă, mai puțin de 10 decese în Statele Unite în fiecare an.

Datele Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA arată că, între 1962 și 2024, au fost înregistrate 167 de cazuri în Statele Unite. Doar patru persoane dintre acestea au supraviețuit.

Un alt caz mortal a fost raportat în iulie 2025, când un băiat a murit după ce a contractat amiba „mâncătoare de creier” în urma unei înotări într-un lac din Carolina de Sud.

Cum poate fi redus riscul

Activitățile în apă nu pot fi întotdeauna evitate în timpul verii, însă există câteva măsuri care pot reduce riscul de contact cu Naegleria fowleri.

Una dintre recomandări este folosirea unei cleme pentru nas sau ținerea nasului atunci când o persoană se scufundă ori sare în apă dulce.

De asemenea, este recomandată evitarea săpării în zonele cu apă puțin adâncă, deoarece acestea sunt locuri în care amiba poate fi întâlnită mai frecvent.

În cazul izvoarelor termale, recomandarea este ca persoanele să își țină permanent capul deasupra apei.