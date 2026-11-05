Scandalul moștenirii lui Ion Dolănescu nu a fost uitat! Dragoș rupe tăcerea despre relația tatălui cu Ionuț

Dragoș Dolănescu împlinește curând 51 de ani, prilej pentru familia lui din Costa Rica de a se reuni în jurul mesei festive. Nu vor lipsi din meniu nici sărmăluțele cu mămăliguță. Exclusiv pentru Click!, el ne-a vorbit despre mica petrecere, dar și despre relația avută cu regretatul lui tată, Ion Dolănescu. Am aflat și pe care dintre cei doi fii l-a îndrăgit mai mult solistul care a părăsit această lume în urmă cu 17 ani.

1/6 Dragoș Dolănescu și Ionuț Dolănescu au împărțit moștenirea de un milion de euro, după decesul tatălui lor, Ion Dolănescu Foto: Facebook

„De ziua mea, vom petrece cu sărmăluțe cu mămăliguță, ca în România”

Dragoș Dolănescu susține că, odată cu trecerea timpului, petrecerile au loc numai în familie, nicidecum, ca odinioară, cu zeci de invitați și cu chefuri până-n zori, la cântatul cocoșilor:

„Când împlinești 30 de ani, 40, îți mai vine să organizezi chefuri grandioase, după 50 de ani preferi însă mai degrabă compania familiei, acasă. Pe 19 noiembrie, când voi împlini 51 de ani, mama va pregăti bunătățuri, chiar și sărmăluțe cu mămăliguță, preferatele tatălui meu.

„Vom asculta muzică populară și vom bea vin roșu, în memoria tatălui meu”

Mama a studiat medicina în România și a învățat, în anii studenției, să prepare tot felul de mâncăruri tradiționale. Vom avea și un tort cu etaj, vom asculta muzica tatălui meu, Ion Dolănescu, am câteva CD-uri, aduse din România, și vom bea un pahar cu vin roșu, în memoria lui. Lui îi plăcea mult vinul roșu, avea pivnița plină cu butoaie.

Tuturor ne este dor de el, îmi amintesc că, de ziua mea, mereu organiza petreceri cu zeci de invitați, în vila lui din strada Caimatei, aveam în meniu și purceluși la proțap, fripturi”, spune Dragoș Dolănescu, exclusiv pentru Click!

„Am păstrat câteva icoane primite de la tata”

Dragoș Dolănescu și-a decorat casa din Costa Rica și cu obiecte care îi amintesc de tatăl lui:

„La intrarea în casă am un tablou cu chipul lui Ion Dolănescu, iar în camere am icoane care i-au aparținut, foarte vechi, era colecționar. În ultimii ani de viață, tata devenise mai bisericos, purta la gât multe cruciulițe, mi-a dăruit și mie”, a mai menționat Dragoș Dolănescu, exclusiv pentru Click!

Care a fost fiul preferat al lui Ion Dolănescu: „Ionuț era cu muzica, eu cu cititul”

Dragoș Dolănescu e de părere că tatăl lui, solistul de muzică populară Ion Dolănescu, i-a iubit în felul lui, pe fiecare dintre copii, atât pe el, cât și pe Ionuț, chiar dacă au fost firi total opuse:

„Eu și fratele meu Ionuț Dolănescu suntem diferiți. Încă din copilărie, el era cu muzica, eu eram pe zona asta de citit, de lectură, eu am fost cu studiile. Am absolvit Psihologie în România, apoi mi-am dat doctoratul în Spania.

Tata era, evident, tare mândru de Ionuț, că i-a moștenit pasiunea pentru muzică, era cu el pe la spectacole, la nunți, au și înregistrat piese împreună. Aveau o altă relație, poate că mult mai apropiată, prin prisma pasiunii comune, muzica”.

„Scandalurile din România m-au călit pentru viața de politician din Costa Rica”

Dar a avut grijă de fiecare dintre noi, s-a interesat și de mine, să-mi fie bine. Eu, fiind mai retras, nu voiam să-l însoțesc pe tata pe la interviuri, pe la tv, așa că mulți români nici nu știau că tata are, de fapt, doi copii.

Oricum, scandalurile din presa din România, declanșate după decesul tatălui meu, m-au călit pentru viața de politician din Costa Rica. Eram deja obișnuit cu circul, eram imun, am fost cam singurul politician care nu s-a ferit de presă”, a mai precizat Dragoș Dolănescu, exclusiv pentru Click!