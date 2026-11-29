Sătul să mai fie chiriaș în Costa Rica și să mai scoată din buzunar zeci de mii de dolari, ca să aibă unde locui, Dragoș Dolănescu și-a cumpărat recent un teren de 3.000 mp, pe care își va înălța casa visurilor lui.

Mezinul familiei Dolănescu ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, despre acest proiect ambițios, de suflet, în care a preluat și rolul de șef de șantier! Vă prezentăm și fotografii cu uriașul copac, protejat prin lege, aflat și pe aceste pământuri.

1/3 Dragoș Dolănescu s-a fotografiat în curtea casei sale unde se află și acest copac uriaș, de 100 de ani Foto: foto: arhiva personala

A cumpărat un teren de 3.000 mp, în Costa Rica, pe care se află și un arbore uriaș, de 100 de ani

Dragoș Dolănescu (51 de ani), fiul cel mic al regretatului solist de muzică populară Ion Dolănescu, a locuit, ani la rând, cu chirie, în Costa Rica, alături de soție și de cei doi fii ai săi. Recent însă a demarat construcția unei case, pe un teren superb, înconjurat de pădure. Proprietatea ascunde o adevărată comoară a naturii: un arbore Guanacaste imens, vechi de un secol:

„Am tot locuit cu chirie, în Costa Rica, am plătit cam 600 de dolari lunar, pentru o căsuță cu două camere și cu puțină curte. Aici casele sunt foarte scumpe, de unde sute de mii de euro, ca să cumperi ceva? Așa că mai întâi am cumpărat un teren, de vreo 3.000 mp, apoi, încet-încet, înălțăm și o căsuță, ne vom muta acolo, în câțiva ani.

Arborele „Guanacaste” este protejat prin lege

Este un teren superb, înconjurat de pădure, avem în curte și un copac imens, numit Guanacaste. Este un arbore impunător, sub umbra căruia se adunau odinioară locuitorii, la sfat, pentru a lua decizii importante”, a menționat Dragoș Dolănescu, exclusiv pentru Click!

„Guanacaste” a fost declarat oficial Arborele Național al statului Costa Rica și este protejat prin lege. Acest copac poate ajunge la o înălțime de peste 30 de de metri, iar coroana, în formă de umbrelă, poate depăși și 40 de metri lățime.

Este și șef de șantier: „În studenție, căram saci de ciment cu cârca!”

Psihologul Dragoș Dolănescu, fost deputat în Costa Rica, muncește însă cot la cot cu cei pe care i-a angajat să înalțe căsuța, în acest loc de poveste, având și el niscaiva experiență în construcții, încă din anii studenției:

„În anii studenției, ca să mă întrețin la Facultatea de Psihologie, din București, unde am studiat, munceam în vacanțe în construcții, atât în România, cât și în America. Am cărat sute de saci de ciment, dar și cărămizi, știu ce înseamnă munca asta grea.

Nu am dorit atunci să îi cer bani tatălui meu, Ion Dolănescu, am refuzat chiar și bursa oferită de facultate, mi-a fost rușine să o primesc, eram totuși fiul marelui solist de muzică populară, foarte bogat, la acea vreme.

Le-am zis să ofere bursa de studii unui student sărac, căci eu pot munci orice. Acum, ajut și eu la acest proiect al casei mele. De-abia aștept să fie gata, ca să ne retragem în acest loc atât de liniștit. Avem și drum cu mașina, se poate ajunge rapid în oraș”, a mai menționat Dragoș Dolănescu, exclusiv pentru Click!

Frații Dolănescu s-au luptat 8 ani pe moștenirea de un milion de euro. Nemulțumirea lui Dragoș Dolănescu

Dragoş şi Ionuţ Dolănescu s-au luptat, preţ de 8 ani, pe moştenirea de un milion de euro, lăsată de tatăl lor, Ion Dolănescu, artistul care a încetat din viaţă în 2009, în urma unui infarct. Lui Ionuţ i-a revenit casa din strada Caimatei, evaluată de experţi la 685.000 de euro, iar superba vilă din Sinaia, în valoare de 300.000 de euro, a primit-o Dragoş.

Dar Ionuţ şi Dragoş au mai avut de împărţit o casă veche şi terenul din Str. Hagi Dina, evaluate la 6.000 de euro, casa cu teren de la Butimanu, de 5.500 de euro, şi terenuri în Tunari, de 61.000 de euro. Dragoş este revoltat că drepturile de autor, estimate la peste 70.000 de euro, i-au revenit în totalitate lui Ionuţ:

„Meritam să împărțim drepturile de autor, ca suntem frați, ambii suntem copiii lui Ion Dolănescu”, ne-a mai precizat acesta, exclusiv pentru Click!